Katastrofa pod Machu Picchu! 50 rannych i ofiara

Katastrofa kolejowa w pobliżu Machu Picchu. Jedna ofiara śmiertelna i ponad 50 rannych po zderzeniu pociągów

Tragiczna katastrofa kolejowa w słynnym turystycznym miejscu! W pobliżu miasta Inków Machu Picchu w Peru wczoraj, 30 grudnia wczesnym popołudniem czasu lokalnego zderzyły się dwa pociągi pasażerskie. Na razie media, w tym agencja AP, informują o jednej ofierze śmiertelnej i aż pięćdziesięciu rannych. Ofiara to maszynista jednego ze składów. Co dokładnie się stało? Przyczyna tragicznego zdarzenia nie jest jeszcze znana. Według CNN pociąg jadący z Machu Picchu zderzył się z pociągiem jadącym w przeciwnym kierunku w pobliżu Qoriwayrachina, miejsca także znanego z zabytkowych obiektów. Na zdjęciach i filmach, które pojawiły się w mediach społecznościowych i na portalach informacyjnych widać dwa dość mocno zniszczone pociągi stojące między skalną ścianą a lasem. Film przedstawiający wyraźnie chwile tuż po katastrofie przedstawia rannych czekających na pomoc przy torach i osoby, którym inni pomagają wydostać się z wagonów.

Machu Picchu to jedno z najsławniejszych miejsc świata. Rocznie dociera tam aż półtora miliona osób

Machu Picchu odwiedza rocznie około 1,5 miliona turystów. Starożytne miasto Inków zostało zbudowane w XV wieku przez Inków i służyło jako sanktuarium. Większość turystów dociera tam pociągiem, ale możliwe jest też dojście pieszo z miasteczka Ollantaytambo, choć zajmuje to kilka dni. Nie ma drogi samochodowej. Machu Picchu to jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc na świecie i symbol dawnego imperium Inków. Położone jest w peruwiańskich Andach, na wysokości około 2430 metrów n.p.m. Przez stulecia pozostawało zapomniane. Odkryto je ponownie w 1911 roku za sprawą amerykańskiego badacza Hirama Binghama. Od tego czasu miejsce stało się ikoną Ameryki Południowej. Bilety wstępu należy rezerwować z wyprzedzeniem – w sezonie turystycznym (maj–wrzesień) często na wiele tygodni do przodu.

🚨 Choque entre trenes de Perú Rail e Inka Rail en el km 82 (Qorihuayrachina) dejó varios heridos. Se solicitó apoyo urgente de ambulancias para evacuar a los afectados. Hasta ahora no hay reporte oficial sobre causas ni gravedad. Ocurre en una ruta clave hacia Machu Picchu. pic.twitter.com/02ZZNNCkem— Cusco Post 🇵🇪 - Noticias del Cusco (@cuscopost) December 30, 2025

Accidente en Cusco, Perú: 2 trenes chocaron en la vía Ollantaytambo–Machu Picchu, sector Pampacahua.El siniestro dejó 1 muerto y 30 heridos, quienes fueron trasladados a clínicas locales.Las causas aún se investigan. pic.twitter.com/pJLHNsvqMw— ÚLTIMA HORA ECUADOR (@UltimaHoraEC_) December 30, 2025

