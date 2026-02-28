USA i Izrael atakują Iran. Donald Trump podał szczegóły operacji

Prezydent USA Donald Trump potwierdził, ze armia USA rozpoczęła niedawno dużą operację bojową w Iranie. Niewymieniony z nazwiska przedstawiciel władz izraelskich cytowany przez Reutersa podał, że przygotowania do akcji były prowadzone od miesięcy, a decyzja w sprawie daty ataku zapadła tygodnie temu.

Godzinę temu Izrael zaatakował Iran. Amerykanie potwierdzają że dołączą się do tego uderzenia. Nieoficjalnie ponad 30 celów w Iranie zostało zaatakowanych w tym oczywiście Teheran i cztery inne duże ośrodki miejskie. pic.twitter.com/2v7S9rEhnV— Jarosław Wolski (@wolski_jaros) February 28, 2026

Eksplozje słychać w sobotę w kilku miastach Iranu poza Teheranem, w tym w Isfahanie w środkowej części kraju oraz w Tebriz na północnym zachodzie - poinformowały irańskie media, w tym agencje Fars i IRNA. Odgłosy wybuchów słychać było też w Komie i Karadżu na północy oraz w Kermanszahu na zachodzie.

Reuters podał, powołując się na świadków, że w Teheranie tworzą się długie kolejki przed stacjami benzynowymi, a wielu ludzi kieruje się poza miasto.