Izrael zaatakował Iran. W Teheranie unosi się dym i słychać eksplozje

W Teheranie odnotowano eksplozje i widoczny był gęsty dym – poinformowała agencja IRNA.

Według agencji Reutera izraelska armia uderzyła w rejon w pobliżu biur ajatollaha Alego Chameneia.

Rząd Izraela poinformował, że przeprowadził prewencyjny atak na Iran.

Według CNN atak był skoordynowany ze Stanami Zjednoczonymi.

Irańska agencja IRNA poinformowała, że w Teheranie słychać eksplozje i widać gęsty dym. Armia Izraela uderzyła w Teheranie, jak się wydaje, w pobliżu biur najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Iranu, ajatollaha Alego Chameneia - poinformowała w sobotę agencja Reutera. Urzędnik irański powiedział Reutersowi, że nie ma go w mieście. Ministerstwo transportu Izraela poinformowało w sobotę o zamknięciu przestrzeni powietrznej kraju, a armia ogłosiła w sobotę „zakaz działalności edukacyjnej, zgromadzeń oraz pracy” z wyjątkiem kluczowych sektorów - podał portal Times of Israel i Reuters. Chwilę wcześniej rząd przekazał, że przeprowadził prewencyjny ataku na Iran.

Aktualizacja: USA i Izrael atakują Iran. Donald Trump podał szczegóły operacji

Wojsko ostrzegło mieszkańców, by przebywali w pobliżu schronów „z powodu sytuacji w sferze bezpieczeństwa”. Zaapelowało też, by unikać podróży, o ile to możliwe.

Israel attacks Tehran pic.twitter.com/O4pToFlvR2— Ali Hashem علي هاشم (@Alihashem) February 28, 2026

"Izraelski atak na Iran w sobotę rano został skoordynowany ze Stanami Zjednoczonymi" - powiedziało izraelskie źródło CNN. Jak podaje amerykańska telewizja, izraelski atak wymierzony był w rakiety balistyczne i wyrzutnie rakiet.