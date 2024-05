Pamiętacie Piotra Kupichę z Feel? Trzymajcie się mocno! Szok, co zrobił na scenie. Nagrali go

Piotr Kupicha i zespół Feel szczyt popularności osiągnęli w pierwszej dekadzie XXI wieku. Obdarzony charakterystyczną barwą głosu piosenkarz śpiewał m.in. słynne "Jak anioła głos" czy "No pokaż na co Cię stać". Artysta zawsze świetnie czuł się na estradzie. Okazuje się, że - mimo upływu lat - nadal tak jest. Szok, co Piotr Kupicha zrobił na scenie. Nagrali go! Tego nie da się opisać. To wideo trzeba zobaczyć!