„Minęło kilka dni i teraz jestem tu, na ulicy pełnej róż i przepięknych nut. Dzień dobry! Nazywam się Laura. Jestem silna, mam jeden dzień i kocham Was wszystkich" - napisał w swoich mediach społecznościowych w środowy wieczór Piotr Kupicha, wykorzystując kilka słów z jednego z najnowszych swoich utworów „Jedwabna nić", śpiewanego razem z Sebastianem Riedelem.

Na świat przyszło czwarte dziecko wokalisty zespołu Feel, drugie z modelką Eweliną Sienicką - małżeństwo ma już 9-letnią córkę Jagodę. Piotr dwoje starszych dzieci doczekał się z pierwszą żoną Agatą Fręś (18-letniego Pawła i 14-letniego Adama).

Przypomnijmy, że Piotr z Agatą rozwiedli się w 2013 roku, po ośmiu latach małżeństwa. Pół roku później urodziła się pierwsza córka wokalisty z drugiego związku. Ewelinę poślubił w 2018 r. O życiu prywatnym Piotra było swojego czasu bardzo głośno. Jego pierwsza rodzina miała rozpaść się z powodu rosnącej popularności artysty, ciągłych wyjazdów na koncerty, nieobecności w domu i...nowej miłości.

Piotr dba teraz o to, by jego rodzina nie była medialnie pokazywana, nie mówi też o niej za wiele.

„Jestem facetem po rozwodzie i obecnie żyję z Eweliną bardzo spokojnie, niemedialnie. […] Najbardziej lubię w ostatnim czasie to, że jest dużo spokoju, spokój ducha, jestem szczęśliwy, doceniam dom, to że wszyscy są zdrowi i dbam o nich. Zestarzałem się. Rockandrollowe życie czasami dzwoni, ale to dojrzewanie jest w tym wszystkim najpiękniejsze. To, że mogę być w miejscu, w którym chcę być, a nie oszukiwać samego siebie" - wyznał w rozmowie z „Dzień dobry TVN".

Ewelina Sienicka w 2007 roku została II Vice Miss Polonia. Kieruje aktualnie własną firmą, zajmuje się branżą beauty. Piotr, od 18 lat wokalista zespołu Feel, koncertuje w lato promując wydaną w minionym roku najnowszą płytę „Feel 5".