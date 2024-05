Śmiertelny wypadek pod Piłą. 20-latek nie żyje

20-letni kierowca forda focusa to ofiara śmiertelna wypadku na trasie Piła-Kotuń. Do zdarzenia doszło we we wtorek, 7 maja, ok. godz. 17, a miejscowa policja poczyniła już wstępne ustalenia dotyczące przebiegu tragedii. Wynika z nich, że mężczyzna, z którym podróżowało dwoje pasażerów: 17-latka i 48-latek, wypadł z jezdni na łuku drogi, z nieznanych na razie przyczyn. Auto uderzyło w drzewo, częściowo owijając się wokół niego, wskutek czego wszystkie osoby zostały zakleszczone w środku.

- Strażacy przy użyciu narzędzi ratownictwa technicznego natychmiast przystąpili do uwalniania pasażerów, jednocześnie udzielając kwalifikowanej pierwszej pomocy - relacjonuje mł.bryg. Paweł Kamiński z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile.

20-latek zginął na miejscu, natomiast jego pasażerowie trafili do Szpitala Specjalistycznego w Pile z poważnymi obrażeniami ciała. Dalsza część tekstu poniżej.

Przerażające sceny na drodze. Kierowca volkswagena zszokował