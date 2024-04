i Autor: Policja Śląska - Bielsko-Biała

PILNY APEL POLICJI

Tajemnicze zaginięcie 17-latka. Kamil nie dotarł do szkoły i ślad po nim zaginął. Pilny apel policji

Co się stało z 17-letnim Kamilem z Bielska-Białej? To pytanie zadają sobie nie tylko jego najbliżsi, ale także funkcjonariusze, którzy gorączkowo poszukują młodego chłopaka od wtorku, 23 kwietnia. To właśnie wtedy 17-latek był kilka kroków od szkoły, do której został podwieziony. Niestety, na lekcje nie dotarł i przepadł jak kamień w wodę.