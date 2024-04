Wykształcenie Daniela Obajtka. Zdziwisz się, gdy dowiesz, kiedy zrobił studia i jaką szkołę średnią skończył

Daniel Obajtek to bardzo znana postać, od 2018 roku do początku 2024 był prezesem Orlenu. Obecnie zaś najprawdopodobniej będzie kandydatem w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wcześniej był prezesem Energi, piastował też inne ważne stanowiska. Ma za sobą karierę w samorządzie, był wójtem Pcimia. jakie Obajtek ma wykształcenie? Wiadomo, że w 2014 roku, Daniel Obajtek już jako dorosły mężczyzna ukończył studia. Jest on absolwentem ochrony środowiska w Prywatnej Wyższej Szkole Ochrony Środowiska w Radomiu, w specjalizacji: bezpieczeństwo i higiena w środowisku pracy oraz zarządzanie środowiskowe w sytuacjach kryzysowych). Zaś w 2019 roku ukończył program Executive MBA w języku polskim, organizowany przez firmę szkoleniową Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów.

Zaskakujące fakty z życia młodego Daniela Obajtka. W szkole był kimś ważnym! Potem wszystko się poplątało

Ciekawe jest natomiast to, jaką szkołę średnią skończył. Otóż Daniel Obajtek był uczniem technikum weterynaryjnego w Zespole Szkół Rolniczych w Nowym Targu. Historię młodego Obajtka już w 1994 roku przedstawił "Tygodnik Podhalański". Jako nastolatek miał pewne kłopoty w szkole, o których właśnie z archiwalnej prasy można się dowiedzieć. Doszło nawet do tego, że został usunięty z listy uczniów i musiał zmienić szkołę. Ówczesny dyrektor zdecydował, że zawiesi też działalność szkolnego sklepiku, którym zajmował się młody Obajtek: - Działalność gospodarcza przyniosła więcej szkody niż pożytku, gdyż powodowało to opuszczanie lekcji przez uczniów, a pomieszczenie stało się prywatnym gabinetem Daniela Obajtka - mówił wtedy wzburzony dyrektor.

O uczniu było więc głośno. Gdy w toku różnych zdarzeń doszło do tego, że w szkole pojawiła się wizytator z Nowego Sącza, Obajtek zrezygnował z funkcji przewodniczącego samorządu uczniowskiego na kilka miesięcy. Uczeń, który go zastąpił mówił potem: - Pracę Daniela obserwuję od roku i nie wydaje mi się, by cokolwiek destabilizował. Efekty są widoczne: 20 wypracowanych milionów, dyskoteki, dni sportu na lodowisku, działalność w kawiarni, pismo "Eskulap", zakup drewna na boazerie w korytarzu - chwalił kolegę ze szkoły. Finalnie jeśli chodzi o szkołę średnią to Obajtek skończył - technikum rolnicze w Zespole Szkół w Myślenicach.

