Agata Duda podjęła radykalną decyzję! Ogromna zmiana. Totalna różnica [ZOBACZ]

Agata Duda jest znana Polakom od prawie 10 lat, czyli od pierwszej kampanii wyborczej, w której wziąć udział jej mąż. Gdy pierwszy raz oficjalnie pojawiła się u jego boku, wiele osób chciało o niej wiedzieć, jak najwięcej. Wszyscy dowiedzieli się, że jest nauczycielką i uczy niemieckiego w jednym z krakowskich liceów. Gdy została pierwszą damą musiała zrezygnować z pracy, jednak to co z nią zostało to nieco nauczycielski styl. Początkowo Agata Duda nosiła bardzo proste kreacje, stawiała na niewyszukane kroje i kolory, często wybierała garsonki, nosiła też prostą fryzurę z grzywką zaczesaną na czoło. Fryzurę później zmieniła, co nadało jej innego charakteru. Z biegiem czasu przeszła też modową przemianę, i wyrosła na ikonę mody!

Obecnie korzysta z porad najlepszych projektantów, wybiera eleganckie stroje, w których błyszczy na salonach. Pięknie wygląda i na wielkich balach i w czasie codziennych spotkań z młodzieżą. Lubi stawiać na ciekawe kroje i fasony strojów, a niecały rok temu zmieniła fryzurę, którą zaprezentowała w czasie Święta Wojska Polskiego. Ale dłuższe włosy to już przeszłość! Na najnowszych zdjęciach widać, że pierwsza dama wróciła do poprzedniej fryzury, krótszych włosów zaczesanych do tyłu. Zobaczcie sami!

