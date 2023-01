Prawda o młodszej siostrze Andrzeja Dudy! Ojciec prezydenta wszystko powiedział

Ojciec Andrzeja Dudy o adopcji córki, siostry prezydenta RP

Andrzej Duda jest bardzo związany ze swoimi siostrami. Rzadko się o nich mówi, szczególnie o tej młodszej. Dominika Duda stroni od mediów i nie opowiada o swoim życiu prywatnym. Wiadomo, że rodzice Andrzeja Dudy ją adoptowali. - Adopcja jest trudną decyzją. To nie jest tak, ze dziecko jest zabawką - podkreślił Jan Duda w programie "Politycy od kuchni". - Żeby podjąć taką decyzję, trzeba mieć predyspozycje. Nie każdego stać na to i to nie jest jego wina, że nie jest w stanie przyjąć dziecka z biologicznie innych rodziców, tak jak swojego - ocenił. - My z własnego doświadczenia wiemy, że to jest trudna decyzja, ale decyzja, która - według nas - daje człowiekowi poczucie spełnienia - zaznaczył Jan Duda.

Wychowanie Andrzeja Dudy. Jakim ojcem był Jan Duda?

Podczas rozmowy z dziennikarzami "Super Expressu" ojciec prezydenta RP pokazał swoje skromne mieszkanie i zdradził, jak wychowywał swoje dzieci. Okazuje się, że najwięcej czasu spędzał z synem. - Z córkami już mniej, bo miałem więcej zajęć - tłumaczył Jan Duda. - Cały czas byłem z dzieckiem. Wtedy, gdy żona się nie zajmowała Andrzejem, to ja się zajmowałem - wyjawił. Zdaniem ojca Andrzeja Dudy pozytywnie na wychowanie jego syna wpłynęły "harcerstwo i ministrantura". Co ciekawe, Jan Duda stwierdził, że wychowywanie dziecka to była jego "pasja" - Nie miałem innego hobby, niż bycie razem z dziećmi - podkreślił Jan Duda.