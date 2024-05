Oto najgorsze wyniki Polski na Eurowizji. Luna nie była taka zła?

Eurowizja. Ralph Kamiński wspiera Lunę! To on uczył ją śpiewać

Edyta Górniak w 1994 roku zaprezentowała utwór "To nie ja" i zajęła drugie miejsce. Nikt nie powtórzy jej sukcesu. Od 30 lat Polska nie była nawet blisko podium. W większości przypadków były jednak sromotne porażki.

Zobacz też: Niewiarygodne, jak Polska świętuje historyczny występ Edyty Górniak na Eurowizji. Szok na lotnisku w Warszawie. Mamy wzruszające wideo

Najgorsze występy Polski na Eurowizji. Ivan i Delfin to dopiero początek

Wśród najgorszych występów znalazło się wielu artystów, którzy reprezentowali Polskę. Większość nie awansowała nawet do finału. Wśród nich znaleźli się Ivan i Delfin z piosenkę "Czarna dziewczyna", Ich Troje (występowali na Eurowizji po raz drugi) z utworem "Follow My Heart", The Jet Set z "Time to Party", Lidia Kopania oraz jej utwór "I Don’t Wanna Leave", Marcin Mroziński z "Legendą".

Zobacz też: Edyta Górniak nie ma dobrych wieści. Polacy będą zaskoczeni

Ogromną klęskę zaliczyła także Magdalena Tul z utworem "Jestem". Singiel nie tylko nie awansował do finału, ale również zajął ostatnie miejsce w półfinale. Rafał Brzozowski też z pewnością nie ma zbyt dobrych wspomnień. Artysta z utworem "The Ride" w swoim półfinale zajął dopiero 14. miejsce.

Zobacz też: Kto poda polskie punkty na Eurowizji 2024? Pada zaskakujące nazwisko

Oto najlepsze polskie występy na Eurowizji

Oczywiście najlepiej do tej pory poradziła sobie Edyta Górniak. Warto jednak wspomnieć również o innych polskich uczestnikach, którzy nie wypadli aż tak źle. W 2003 roku zespół Ich Troje z utworem "Keine Grenzen" zajął 7. miejsce. Z kolei w 2016 roku Michał Szpak z piosenką "Color of Your Life" znalazł się na 8. miejscu.

Zobacz też: Eurowizja 2024: Czemu Australia czy Izrael biorą udział w konkursie? Powód może zaskakiwać

Zobacz też: LUNA nie zapewniła Polsce awansu do finału Eurowizji! Zostawiła serce na scenie, ale nie udało się

Zobacz też: Wyszedł na scenę bez spodni. Tak na Eurowizji zaskoczył reprezentant Finlandii

Zobacz naszą galerię: Eurowizja 2024: Tak Luna wystąpiła podczas półfinału

Sonda Czy Eurowizja to kicz i tandeta? Zdecydowanie tak Nie, to super konkurs Nie oglądam Eurowizji

Luna zdradza jak leczy chorą krtań przed Eurowizją Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.