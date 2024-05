Wyszedł na scenę bez spodni. Tak na Eurowizji zaskoczył reprezentant Finlandii

Tak teraz wygląda Mikołaj Roznerski. Gwiazdor M jak miłość zmienił się nie do poznania! O co tu chodzi?!

Tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji z pewnością zapamiętamy na długo. Wszystko za sprawą Finlandii, która wystawiła w turnieju artystów o dość dziwnym pseudonimie - Windows95man. Trzeba przyznać, że ich występ należał do najdziwniejszych podczas minionego półfinału.

Reprezentant Finlandii pojawił się na scenie bez spodni

Wokalista, który był reprezentantem Finlandii, pojawił się na scenie bez spodni, wychodząc z wielkiego jajka. Jego dolna część garderoby pojawiła się na scenie dopiero po jakimś czasie. Do tego momentu biegał po estradzie, miotał racami, a także tańczył wraz z tancerzami, którzy również byli obecni podczas jego występu.

Większość internautów była w szoku i nie ukrywała swojego oburzenia. Niektórzy skomentowali przedziwny występ w mediach społecznościowych. Chyba zapamiętają go na długo.

"Kiedy myślisz, że widziałeś już wszystko, Eurowizja wyprowadza cię z błędu"

"Zdecydowanie najzabawniejszy występ wieczoru"

"Obsceniczny występ" - można było przeczytać w komentarzach.

Windows95man - kim jest reprezentant Finlandii?

Windows95man to tak naprawdę Teemu Keisteri. Wraz z Henrim Piispanen pojawili się na liście uczestników fińskich preselekcji wyłaniających reprezentanta w Konkursie Piosenki Eurowizji 2024 z utworem "No Rules!".

Windows95man to kreacja, którą stworzył Teemu. W swoim projekcie na scenie pojawia się głównie jako DJ. Wokalnie wspiera go Piispanen, który na co dzień gra w zespole Pasa. Singiel "No Rules" to ich pierwszy wspólny projekt w tym składzie. Utwór jest inspirowany muzyką eurodance z lat 90.

