Cała Polska śpiewała jej imię. Jolka z hitu Budki Suflera istniała naprawdę!

Budka Suflera odmieniła polską muzykę. Największe przeboje grupy zna każdy Polak. Zanim do zespołu dołączył Krzysztof Cugowski, wokalistą Budki był Felicjan Andrzejczak. To właśnie on śpiewał o legendarnej już Jolce. Okazuje się, że bohaterka utworu istniała naprawdę. Połączył ją krótki, ale bardzo namiętny romans z autorem tekstu. Po latach poznał on jej męża.