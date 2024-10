Do sieci trafił ostatni teledysk Felicjana Andrzejczaka. Jakże wymowne są słowa piosenki

Ostatnie słowa Jadwigi Barańskiej przed śmiercią. Oto co powiedziała

Felicjan Andrzejczak: Legendarny muzyk występował do samego końca

Miesiąc temu świat muzyki pogrążył się w żałobie po śmierci Felicjana Andrzejczaka. Wielki artysta miał tylko 76 lat. Felicjan Andrzejczak od pewnego czasu chorował na raka. Ale nie on zabił wokalistę. Legendarny muzyk umarł znienacka we śnie, po nagłym udarze. Andrzejczaka zapamiętamy dzięki kultowym hitom, jak "Jolka, Jolka pamiętasz", "Czas ołowiu" czy "Noc komety". Chociaż w "Budce Suflera" Andrzejczak śpiewał tylko rok, to jego rola miała ogromny wpływ na progres zespołu oraz na rozwój polskiej sceny muzycznej.

Artysta do samego końca był aktywny. W sierpniu wstąpił na scenie sopockiej Opery Leśnej. Latem zaśpiewał również razem z Krzysztofem Cugowskim i szykowali się na kolejnego wspólnego koncertu. Występ miał odbyć się w listopadzie. Wokalista wystąpił ostatni raz 11 września 2024 roku. Felicjan Andrzejczak zagrał w Rzepinie, gdzie chodził do szkoły.

Joanna Dudkowska: "Swoisty hołd dla naszej przyjaźni"

Przez ostatnie dziewięć lat Andrzejczak współpracował z Joanną Dudkowską. Ich wspólny utwór pojawi się na płycie artystki "Mirrors". O ile płyta trafi do sprzedaży w listopadzie, to od czwartku, 24 października, można już słuchać wspólnego utworu artystów, "BezCzas". Jest to nastrojowa ballada o przemijaniu i wybaczaniu.

Napisałam "BezCzas" specjalnie z myślą o Felicjanie Andrzejczaku, ponieważ wiedziałam, że tylko on w idealny sposób zinterpretuje ten utwór. (...) Dziś traktuję 'BezCzas' jako swoisty hołd dla naszej przyjaźni i pamięci o Felicjanie, jestem mu ogromnie wdzięczna za to, że zostawił na zawsze część siebie w mojej twórczości - cytuje słowa Dudkowskiej portal Interia.

Słuchając tego pięknego utworu warto uważnie wsłuchać się w słowa śpiewane przez Felicjana, które po jego śmierci nabrały nowego znaczenia. "A gdyby tak właśnie teraz móc zatrzymać świat i wierzyć, że jeszcze jest czas w bezczas zmienić" - tymi słowami legendarny artysta zdaje się żegnać ze słuchaczami.

