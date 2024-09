Joanna Dudkowska o przyjaźni z Felicjanem Andrzejczakiem i wspólnej piosence. "Nasze relacje były bardzo głębokie"

W piątek w "Dzień dobry TVN" pojawiła się niezwykle utalentowana basistka, kompozytorka i liderka zespołu, Joanna Dudkowska. Artystka opowiedziała m.in. o swojej przyjaźni z Felicjanem Andrzejczakiem i współpracy, której efekty poznamy jesienią. Dudkowskiej w studio TVN towarzyszył mąż Mateusz Urbaniak, który w zespole gra na klawiszach. Rano artystka zaprezentowała czwarty już singiel ze swojej nowej płyty pt. "Mirrors". Nastrojowe brzmienie instrumentów w finale dopełnił rapowy występ wokalisty i gitarzysty Chucka Fraziera.

- Nasza podróż trwała 9 lat i to nie była tylko podróż muzyczna, ale też prywatna. Bardzo się przyjaźniliśmy. Nasze relacje były bardzo głębokie i ta znajomość wywarła na moją karierę muzyczną, i nie tylko, bo na moje życie także, bardzo duży wpływ - powiedziała Joanna Dudkowska w "Dzień dobry TVN". - Felicjan zostawił cząstkę siebie w muzyce i też podarował tę cząstkę siebie mi - mojej muzyce. Także będzie z nami na zawsze. Nie tylko we wspomnieniach, ale też właśnie w muzyce, bo przecież to robił najpiękniej. Wokal tak bardzo charakterystyczny i tak niesamowity, że nie ma żadnego wokalisty, który mógłby zastąpić Felicjana - dodała basistka w śniadaniówce.