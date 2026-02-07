Kolejne akta ws. Jeffreya Epsteina ujrzały światło dzienne
Sprawa Jeffreya Epsteina od kilku lat elektryzuje opinię publiczną, a jego ofiary od lat walczą o sprawiedliwość. Kilka dni temu amerykański Departament Sprawiedliwości opublikował kolejne dokumenty, które ujawniły kolejne powiązania finansisty z wpływowymi osobami ze świata biznesu, rozrywki, polityki i nie tylko.
W aktach znajdują się m.in. maile, zdjęcia oraz notatki dotyczące lotów prywatnym samolotem Epsteina, zwanym jako "Lolita Express". Wraz z dokumentami na światło dzienne wyszła lista osób powiązanych ze skazanym za handel ludźmi biznesmenem. Tym samym wyszło na jaw, że wiele znanych i wpływowych osób utrzymywało z kontakt z finansistą mimo ciążących na nim oskarżeń.
Na długiej liście nazwisk znajduje się wiele gwiazd show-biznesu oraz polityki, w tym Donald Trump wraz z żoną, Alec Baldwin, Andrew Cuomo, Naomi Campbell, Liz Hurley, Jared Leto, Jay Z czy Kevin Spacey. Część z nich jest jedynie wspomniana, inni utrzymywali z Epsteinem oraz Ghislaine Maxwell regularny kontakt i często bawili się w ich towarzystwie.
Kto znajduje się na zdjęciach z akt Epsteina?
W aktach można również znaleźć fotografie z pokładu samolotu Jeffreya Epsteina oraz przyjęć organizowanych przez Amerykanina i jego partnerkę Ghislaine Maxwell. Częstym gościem pary był zaprzyjaźniony z nimi Bill Clinton, który na fotografiach pozuje w otoczeniu bardzo młodych dziewcząt.
Na opublikowanych przez Kongres zdjęciach widać też wielu milionerów, w tym Richarda Bransona. Pojawiła się również była księżna Yorku Sarah Ferguson, a od dawna mówi się o jej byłym mężu, księciu Andrzeju, który oskarżony jest o przestępstwa seksualne.
Wśród gwiazd show-biznesu uwiecznionych na zdjęciach w towarzystwie Epsteina oraz Maxwell są m.in. Mick Jagger, Michael Jackson, komik Chris Tucker, Kevin Spacey, Diana Ross, a także oskarżony o molestowanie Woody Allen z żoną Soon-Yi Previn. Samo małżeństwo reżysera od lat wzbudza ogromne kontrowersje. Soon-Yi jest bowiem adoptowaną córką Mii Farrow, wieloletniej partnerki reżysera. Allen nawiązał relację z Previn jeszcze w trakcje związku z Farrow.
