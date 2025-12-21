Clinton, Jackson, Jagger na imprezach Epsteina! Ujawniono zdjęcia

Nowa część materiałów związanych z Jeffreyem Epsteinem oficjalnie ujawniona. Na zdjęciach widać m.in. Billa Clintona w wannie

Te zdjęcia już wcześniej były w internecie i kto chciał, ten mógł je zobaczyć - piszą zawiedzeni komentujący na forach po tym, jak Komisja Nadzoru Izby Reprezentantów USA ujawniła oficjalnie kolejną część materiałów związanych z Jeffreyem Epsteinem. Ale dopiero teraz na okładkach gazet pojawiło się zdjęcie Billa Clintona leżącego w wannie na imprezce u amerykańskiego kryminalisty. "Tubba Bubba" - głosi tytuł w "New York Post". "Bill ma nam coś do wytłumaczenia" - dodają dziennikarze. To nie wszystko. Na portalach pojawiły się też zdjęcia Clintona z dwiema wyraźnie bardzo młodymi dziewczynami na kolanach i z rozanieloną miną. Twarze dziewczyn zakryto. Jest też fotka Epsteina i Clintona obejmujących się wśród przyjaznych gestów i z szerokimi uśmiechami na twarzach. Widać, że obaj panowie byli w doskonałej komitywie, a w spotkaniach towarzyszył im wianuszek młodych kobiet.

Trzeba podkreślić, iż zdjęcia nie dowodzą udziału byłego prezydenta USA w jakichś przestępstwach, wskazują jednak na prywatne, wyraźnie bliskie relacje z kryminalistą. Nazwisko Clintona w kontekście afery Epsteina przewijało się już od lat m.in. w relacjach nieżyjącej już Virginii Giuffre. Polityk miał wielokrotnie bywać na prywatnej wyspie pedofila na Wyspach Dziewiczych. Clinton zawsze zaprzeczał, by cokolwiek wiedział o przestępczej działalności swojego znajomego.

Na zdjęciach opublikowanych przez Kongres widać też inne sławne postaci, również wyraźnie zaprzyjaźnione z Jeffreyem Epsteinem oraz także przewijającą się na nich często Ghislaine Maxwell. Jest Mick Jagger, Michael Jackson, Kevin Spacey, także Diana Ross. Nigdzie nie widać Donalda Trumpa. Jest za to oczywiście książę Andrzej, leżący na kolanach pięciu kobiet naraz. Zdjęcia nie przedstawiają przestępstw, choć niektóre widoczne tam kobiety są wyraźnie bardzo młode. Nie wiadomo jednak, ile dokładnie miały lat, gdy wykonywano fotografie i co robiły w towarzystwie znacznie starszych gwiazdorów i polityków. Jedno jest pewne - dziś te zdjęcia mogą budzić tylko niesmak i niepokój w kontekście tego, co wiemy o aferze Epsteina.

Jeffrey Epstein został aresztowany pod zarzutem handlu nieletnimi w celach seksualnych w 2019 roku, powiesił się w areszcie oczekując na proces, co wywołało wiele spekulacji. Wcześniej już odsiadywał karę za wykorzystywanie seksualne nieletnich kobiet w 2008 roku, był wtedy uwięziony na 13 miesięcy. Za kratami siedzi dziś także wspólniczka i przyjaciółka Jeffreya Epsteina, Ghislaine Maxwell, skazana na 20 lat pozbawienia wolności.

