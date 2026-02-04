Amerykański sierżant Michael Ollis, który zginął, ratując polskiego żołnierza w Afganistanie, zostanie pośmiertnie uhonorowany Medalem Honoru.

Decyzja o przyznaniu najwyższego amerykańskiego odznaczenia wojskowego została ogłoszona przez ojca żołnierza, po wiadomościach z Białego Domu.

Historia poświęcenia Ollisa została przedstawiona w poruszającym filmie dokumentalnym "Miś dla Michaela".

Amerykanin uratował polskiego żołnierza. Otrzyma Medal Honoru

Informacją o pośmiertnym uhonorowaniu amerykańskiego żołnierza podzielił się w mediach społecznościowych Bob Ollis, ojciec sierżanta Michaela Ollisa. Wiadomość o tym, że Michael Ollis otrzyma pośmiertnie Medal Honoru, przyszła wprost z Białego Domu. Przekazał ją telefonicznie rodzicom Ollisa sam prezydent Donald Trump. Wzruszeni i przepełnieni radością postanowili przekazać ją światu.

Jestem wdzięczny i dumny - mówi Bob Ollis w nagraniu udostępnionym na Facebooku. - Chcę podziękować prezydentowi Donaldowi Trumpowi za pamięć o moim synu - zaznacza wzruszony. Jesteśmy bardzo szczęśliwi - dodaje wyraźnie poruszona matka amerykańskiego bohatera Linda Ollis.

"Miś dla Michaela" przypomina o bohaterstwie sierżanta Michaela Ollisa

Sierżant Michael Ollis ocalił kapitana Karola Cierpicę podczas ataku talibów w Ghazni w 2013 roku. Dokładnie 28 sierpnia 2013 roku, podczas ataku talibów na bazę Ghazni w Afganistanie, losy polskiego porucznika Karola Cierpicy i amerykańskiego sierżanta Michaela Ollisa splotły się w dramatycznych okolicznościach. Ollis, osłaniając polskiego żołnierza, oddał swoje życie, ratując porucznika.

Tę historię poznaliśmy za sprawą poruszającego filmu dokumentalnego "Miś dla Michaela".

Medal Honoru to najwyższe amerykańskie odznaczenie. W mojej ocenie od dawna należało się Michaelowi Ollisowi - mówi Grzegorz Zasępa, reżyser filmu i redaktor naczelny "Super Expressu". - Przecież nie ma większego poświęcenia, niż oddanie życia za drugiego człowieka na polu walki. To piękna klamra tej historii, która połączyła nie tylko dwie rodziny po obu stronach oceanu, ale również dwa waleczne narody, które ramię w ramię broniły swoich wartości w Afganistanie - podkreśla Zasępa.

W przejmującym reportażu widzimy nie tylko przebieg tej dramatycznej nocy, ale także głęboką więź, jaka narodziła się między rodzinami obu żołnierzy. Po powrocie do Polski Cierpica nawiązał kontakt z rodzicami Ollisa, obawiając się ich reakcji. Jednak zamiast żalu, spotkał się z bezwarunkową akceptacją i od tego momentu stał się dla nich jak syn. Historia Michaela Ollisa na stałe wpisała się w pamięć zarówno w USA, jak i w Polsce. Jego imieniem nazwano szkoły, ulice, a nawet prom w Nowym Jorku. W Polsce klasy wojskowe i amerykańska baza wojskowa Camp Kościuszko oddają mu hołd.

Film "Miś dla Michaela" pokazała TVP1

Kilka dni temu dokument "Miś dla Michaela" został pokazany przez TVP1. Emisja filmu w Telewizji Polskiej była ważnym sygnałem przypominającym o polsko-amerykańskim braterstwie w Afganistanie i reakcją publicznego nadawcy na słowa prezydenta USA Donalda Trumpa, że "do tej pory NATO było sojuszem jednokierunkowym", a "USA nigdy nie potrzebowały sojuszników" i nie prosiły ich o pomoc. Zapytany o kwestię wojny w Afganistanie stwierdził, że inni "pozostali nieco z tyłu, z dala od linii frontu".

Dodajmy, że film miał światową premierę podczas festiwalu Millennium Docs Against Gravity. Zdobył również Nagrodę Specjalną na festiwalu Science & Technology Film Festival w Krakowie.