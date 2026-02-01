- TVP reaguje na kontrowersyjne słowa Trumpa o sojusznikach w Afganistanie.
- Emisja filmu "Miś dla Michaela" 2 lutego w TVP1. To wzruszająca opowieść o polsko-amerykańskim braterstwie.
- TVP przypomina o poświęceniu sojuszników i wartości międzynarodowej współpracy.
TVP zmienia ramówkę po kontrowersyjnych słowa Trumpa o sojusznikach
Donald Trump w styczniowym wywiadzie dla Fox News stwierdził, że do tej pory NATO było sojuszem "jednokierunkowym", a USA "nigdy nie potrzebowały sojuszników" i nie prosiły ich o pomoc. Zapytany o kwestię wojny w Afganistanie stwierdził, że inni "pozostali nieco z tyłu, z dala od linii frontu".
Rzeczywistość była oczywiście zgoła inna, to USA jako jedyne w historii NATO uruchomiło art. 5 po ataku na World Trade Center w 2001 roku, a w Afganistanie i Iraku zginęły setki sojuszniczych żołnierzy. W związku z tymi słowami prezydenta USA, TVP zmieniło ramówkę i w poniedziałek, 2 lutego o 22.25, TVP1 pokaże film dokumentalny Grzegorza Zasępy "Miś dla Michaela".
Film "Miś dla Michaela" opowiada o braterstwie polsko-amerykańskim
Film "Miś dla Michaela" (ang. "A Teddy Bear for Michael") opowiada o historii dwóch żołnierzy - kpt. Karola Cierpicy z Polski i Amerykanina sierżanta Michaela Olisa. Odpierając atak afgańskich terrorystów na ich bazę, Michael zasłonił własnym ciałem rannego Karola, oddając za niego życie - choć wcześniej obaj się nie znali. Po tych tragicznych wydarzeniach los Karola zaczyna się przeplatać z losami rodziców Michaela, żyjących w Nowym Jorku. A Stany Zjednoczone stają się dla polskiego żołnierza i jego rodziny drugą ojczyzną.
Dokument z 2025 roku pokazuje dramat żołnierzy, którzy doświadczyli wojny, oraz trudności, z jakimi zmagały się ich rodziny. Emisja filmu w TVP1 jest ważnym sygnałem od Telewizji Publicznej, przypominającym o polsko-amerykańskim braterstwie w Afganistanie.
