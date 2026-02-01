TVP reaguje na kontrowersyjne słowa Trumpa o sojusznikach w Afganistanie.

Emisja filmu "Miś dla Michaela" 2 lutego w TVP1. To wzruszająca opowieść o polsko-amerykańskim braterstwie.

TVP przypomina o poświęceniu sojuszników i wartości międzynarodowej współpracy.

TVP zmienia ramówkę po kontrowersyjnych słowa Trumpa o sojusznikach

Donald Trump w styczniowym wywiadzie dla Fox News stwierdził, że do tej pory NATO było sojuszem "jednokierunkowym", a USA "nigdy nie potrzebowały sojuszników" i nie prosiły ich o pomoc. Zapytany o kwestię wojny w Afganistanie stwierdził, że inni "pozostali nieco z tyłu, z dala od linii frontu".

Rzeczywistość była oczywiście zgoła inna, to USA jako jedyne w historii NATO uruchomiło art. 5 po ataku na World Trade Center w 2001 roku, a w Afganistanie i Iraku zginęły setki sojuszniczych żołnierzy. W związku z tymi słowami prezydenta USA, TVP zmieniło ramówkę i w poniedziałek, 2 lutego o 22.25, TVP1 pokaże film dokumentalny Grzegorza Zasępy "Miś dla Michaela".

Film "Miś dla Michaela" opowiada o braterstwie polsko-amerykańskim

Film "Miś dla Michaela" (ang. "A Teddy Bear for Michael") opowiada o historii dwóch żołnierzy - kpt. Karola Cierpicy z Polski i Amerykanina sierżanta Michaela Olisa. Odpierając atak afgańskich terrorystów na ich bazę, Michael zasłonił własnym ciałem rannego Karola, oddając za niego życie - choć wcześniej obaj się nie znali. Po tych tragicznych wydarzeniach los Karola zaczyna się przeplatać z losami rodziców Michaela, żyjących w Nowym Jorku. A Stany Zjednoczone stają się dla polskiego żołnierza i jego rodziny drugą ojczyzną.

Dokument z 2025 roku pokazuje dramat żołnierzy, którzy doświadczyli wojny, oraz trudności, z jakimi zmagały się ich rodziny. Emisja filmu w TVP1 jest ważnym sygnałem od Telewizji Publicznej, przypominającym o polsko-amerykańskim braterstwie w Afganistanie.

