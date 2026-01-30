Jarosław Kaczyński w szpitalu. Kuzyn Jan Maria Tomaszewski ujawnia, co się dzieje z prezesem PiS

Jarosław Kaczyński trafił do szpitala z powodu infekcji, ale jego kuzyn, Jan Maria Tomaszewski, zapewnia, że czuje się lepiej.

Polityk przebywa pod opieką medyczną, a jego stan nie budzi alarmu, choć wymaga obserwacji.

Kaczyński hospitalizowany. Co mówią oficjalne źródła?

Informację o hospitalizacji Jarosława Kaczyńskiego potwierdził rzecznik PiS Rafał Bochenek, prezes trafił do szpitala z powodu infekcji, z którą organizm lidera się zmagał i dlatego wymaga medycznej opieki.

Według nieoficjalnych doniesień polityk ma kaszel i podwyższoną temperaturę, a część mediów wskazuje, że może chodzić o zapalenie płuc, choć oficjalnie to nie zostało potwierdzone. Rzecznik PiS zaznaczył, że pobyt w placówce medycznej ma potrwać kilka dni i nie powinien wpływać na bieżące funkcjonowanie partii.

„Codziennie odwiedzam Jarka. Czuje się lepiej” — mówi kuzyn

Z „Super Expressem” rozmawiał Jan Maria Tomaszewski, który jest bratem ciotecznym Jarosława Kaczyńskiego i w ostatnich dniach często był przy nim, zanim trafił do szpitala. Kuzyni obecnie razem mieszkają, przez wzgląd na remont w domu prezesa PiS.

— Tak, codziennie odwiedzam Jarka. Na razie jest dobrze, czuje się lepiej — powiedział w rozmowie z naszą redakcją Tomaszewski.

To pierwszy tak bezpośredni komentarz od osoby z najbliższego otoczenia prezesa PiS na temat jego zdrowia.

Co to oznacza dla PiS?

Brak prezesa Kaczyńskiego przy politycznych decyzjach, choć krótkotrwały, wywołał w PiS pytania o wewnętrzną koordynację działań. W tym kontekście słowa Tomaszewskiego o poprawie zdrowia lidera mają znaczenie nie tylko rodzinne, ale i polityczne, podkreślają, że Kaczyński nie jest sam i ma silne wsparcie ze strony bliskich.

