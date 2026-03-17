Marta Kaczyńska udostępniła mocny materiał. Poszło o Barbarę Nowacką i „Pana Tadeusza”

Marta Kaczyńska zabrała głos w debacie o lekturach, udostępniając wymowny artykuł.

Materiał Radia Wnet ostro krytykuje Barbarę Nowacką i jej wpływ na kanon lektur.

"Pan Tadeusz" stał się symbolem sporu o tożsamość narodową i przyszłość polskiej edukacji.

Marta Kaczyńska udostępniła wymowny materiał

Marta Kaczyńska, znana z rzadkich, ale często znaczących publicznych wystąpień, tym razem zabrała głos w debacie o lekturach w sposób niebezpośredni, ale niezwykle wymowny. Na swoim profilu na Facebooku opublikowała link do materiału Radia Wnet, którego tytuł nie pozostawiał złudzeń co do jego wymowy: „WOJNA BARBARY NOWACKIEJ Z 'PANEM TADEUSZEM!'. To zamach na kanon lektur i tożsamość narodową”. Choć córka śp. Lecha Kaczyńskiego nie dodała własnego komentarza, samo udostępnienie tak mocno zatytułowanego artykułu zostało natychmiast odczytane jako wyraźny sygnał jej stanowiska w trwającej debacie o miejscu klasyki w polskiej szkole.

Spór o „Pana Tadeusza” znów nabiera temperatury

Sprawa dotyczy nie tylko samej listy lektur, ale też znacznie szerszego sporu o kierunek zmian w edukacji, który od miesięcy rozgrzewa opinię publiczną. Barbara Nowacka, jako minister edukacji, stała się centralną postacią dyskusji o przyszłości polskiej szkoły, w tym o rewizji kanonu lektur. Propozycje zmian, mające na celu unowocześnienie programu i dostosowanie go do potrzeb współczesnych uczniów, spotykają się zarówno z entuzjazmem, jak i ostrą krytyką. W tym kontekście „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza, epopeja narodowa i jeden z najważniejszych symboli polskiej kultury, stał się areną kolejnego starcia.

Nie tylko lektura, ale też symbol narodowej tożsamości

„Pan Tadeusz” od lat pozostaje jednym z najważniejszych symboli polskiego kanonu literackiego. Jest to dzieło, które w zbiorowej świadomości funkcjonuje nie tylko jako pozycja obowiązkowa w szkole, ale przede wszystkim jako fundament polskiej tożsamości narodowej, wspólnoty i tradycji. Dlatego każda dyskusja wokół jego miejsca w szkolnym programie nauczania błyskawicznie nabiera politycznego znaczenia, wykraczając poza ramy pedagogiczne. W tym kontekście ruch Marty Kaczyńskiej, choć bez bezpośredniego komentarza, trudno uznać za przypadkowy. Jej udostępnienie to kolejny dowód na to, że dyskusja o szkole i lekturach od dawna nie dotyczy już wyłącznie programu nauczania, lecz także wizji państwa, kultury i wychowania młodego pokolenia.

