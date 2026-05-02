Mało kto wie, że Andrzej Olechowski był prezenterem muzycznym i DJ-em. Wspomniała go gwiazd TVP

Andrzej Olechowski przez lata był kojarzony ze światem polityki. W 2001 roku wraz z Donaldem Tuskiem i Maciejem Płażyńskim powoływał do życia Platformę Obywatelską. Z tej racji politycy byli zwani "trzema tenorami". Śmiało można powiedzieć, że Olechowski był człowiekiem orkiestrą, ponieważ w życiu zajmował się przeróżnymi dziedzinami. Był nie tylko politykiem, ministrem finansów i ministrem spraw zagranicznych, ale też a szefem rady nadzorczej jednego z czołowych banków, wiceprezesem Narodowego Banku Polskiego i ekspertem gospodarczym. Jednak nie wszyscy wiedzą, że polityk, który próbował swoich sił także w wyborach prezydenckich, pracował jako dziennikarz radiowy i menadżer muzyczny, prezenter oraz DJ-em.

Jego przygoda z muzyką zaczęła się we wczesnej młodości, na przełomie lat 60. i 70. To wtedy Olechowski pracował jako dziennikarz Rozgłośni Harcerskiej i Polskiego Radia. Co ciekawe był jednym z pierwszych radiowców, który prowadził w Polskim Radiu - zarówno w programie I, jak i w programie III - programy emitowane „na żywo".

Olechowski miał też biski związek z wielkimi gwiazdami tamtych lat, na początku lat 70. był kierownikiem artystycznym zespołu Krzysztofa Klenczona „Trzy korony". W książce "Historia jednej znajomości" Olechowski i Wojciech Mann, czyli jego kolega ze szkoły, opowiadali o tamtych muzycznych latach i pasji do radia.

Od rozpoczęcia nadawania audycji, najpierw w Rozgłośni, potem w Trójce, przestaliśmy być anonimowymi fanami. Mieliśmy wiedzę większą od wielu osób w środowisku muzyki rozrywkowej i opinię sprawnych dziennikarzy i organizatorów. Było więc wiele propozycji i możliwości. Mogliśmy zostać zawodowymi tekściarzami, może marnymi, ale zapotrzebowanie było. Zorganizować koncert? Już to robiliśmy. zapowiedzieć koncert, napisać recenzję? No problem (...) To był bardzo twórczy okres. Ja dodatkowo zabrałem się do pisania artykułów, recenzji, nawet wywiady jakieś robiłem, z Rolling Stonesami na przykład. Niestety zupełnie za darmo. Organizowałem koncerty w Polsce i to ostatecznie doprowadziło do tego, że zostałem kierownikiem artystycznym - a de facto musiałem zajmować się wszystkim - Krzysztofa Klenczona i Trzech Koron. Przy tej okazji z Wojtkiem pisaliśmy teksty piosenek, byliśmy więc i dyskdżokejami i autorami hitów! To tak w skrócie - wspominał Olechowski w książce „Historia jednej znajomości".

Gdy pojawiła się smutna wiadomość o śmierci Andrzeja Olechowskiego, wzruszającym wspomnieniem o nim podzieliła się gwiazda Telewizji Polskiej, dziennikarka Agata Konarska. Okazało się, że miała ona do czynienia z Olechowskim, poznała go pracując przy festiwalu opolskim. - Prawie 30 lat temu w czerwcu 1996r. miałam zaszczyt dzielić z Panem Ministrem (niegdyś także prezenterem muzycznym i dj-em) scenę festiwalu opolskiego. Zapamiętam klasę, profesjonalizm, opanowanie i dystans do siebie. Z tej okazji trafiliśmy także na okładkę „Życia na gorąco” (od razu uprzedzam to fotomontaż!) Kondolencje dla Najbliższych - przekazała dziennikarka.

