Nawrocki dał się ponieść piłkarskim emocjom jako kibic. Ten widok od razu przyciągnął uwagę

Weronika Fakhriddinova
2026-05-02 16:28

Finał Pucharu Polski na PGE Narodowym przyciągnął tłumy kibiców i wielkie emocje. Wśród nich znalazł się także prezydent Karol Nawrocki, który pojawił się na trybunach podczas meczu Rakowa Częstochowa z Górnikiem Zabrze. Jego obecność szybko stała się jednym z najczęściej komentowanych momentów wydarzenia.

Karol Nawrocki wśród kibiców. Tak wyglądał na meczu
  • Prezydent Karol Nawrocki był obecny na finale Pucharu Polski między Rakowem Częstochowa a Górnikiem Zabrze.
  • Jego obecność na Stadionie Narodowym podkreśliła rangę tego ważnego wydarzenia sportowego.
  • Prezydent Nawrocki od lat znany jest z zamiłowania do sportu, zwłaszcza piłki nożnej.
  • Dowiedz się więcej o tym, dlaczego na meczu zabrakło prezesa PZPN!

Prezydent na trybunach podczas wielkiego finału

2 maja Stadion Narodowy tradycyjnie stał się areną jednego z najważniejszych wydarzeń w polskim futbolu. Finał Pucharu Polski co roku przyciąga nie tylko fanów piłki nożnej, ale także osoby ze świata polityki i życia publicznego.

Tym razem wśród kibiców pojawił się prezydent Karol Nawrocki. Głowa państwa uczestniczyła w wydarzeniu jako widz, podkreślając tym samym rangę spotkania Rakowa Częstochowa z Górnikiem Zabrze.

Sport to jego żywioł

Obecność prezydenta na stadionie nie powinna dziwić. Karol Nawrocki od lat kojarzony jest z zainteresowaniem sportem. Jeszcze przed objęciem najwyższego urzędu w państwie angażował się w różne aktywności sportowe i nie ukrywał sympatii do piłki nożnej.

Finał Pucharu Polski, rozgrywany tradycyjnie 2 maja, od dawna ma szczególny charakter. To nie tylko walka o trofeum, ale też symboliczne wydarzenie wpisane w kalendarz najważniejszych imprez sportowych w kraju.

Nie wszyscy dotarli na czas

Choć na trybunach pojawiło się wiele znanych osób, zabrakło prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, Cezarego Kuleszy. Jak wynika z informacji, powodem były problemy z powrotem do Polski spowodowane opóźnieniami lotów.

Finał Raków – Górnik pokazał, że sportowe emocje potrafią przyciągnąć nie tylko kibiców, ale i najważniejsze osoby w państwie. Obecność prezydenta Nawrockiego nadała temu wydarzeniu dodatkowy, symboliczny wymiar.

