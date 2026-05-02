Nawrocki dał się ponieść piłkarskim emocjom jako kibic. Ten widok od razu przyciągnął uwagę

Prezydent Karol Nawrocki był obecny na finale Pucharu Polski między Rakowem Częstochowa a Górnikiem Zabrze.

Jego obecność na Stadionie Narodowym podkreśliła rangę tego ważnego wydarzenia sportowego.

Prezydent Nawrocki od lat znany jest z zamiłowania do sportu, zwłaszcza piłki nożnej.

Prezydent na trybunach podczas wielkiego finału

2 maja Stadion Narodowy tradycyjnie stał się areną jednego z najważniejszych wydarzeń w polskim futbolu. Finał Pucharu Polski co roku przyciąga nie tylko fanów piłki nożnej, ale także osoby ze świata polityki i życia publicznego.

Tym razem wśród kibiców pojawił się prezydent Karol Nawrocki. Głowa państwa uczestniczyła w wydarzeniu jako widz, podkreślając tym samym rangę spotkania Rakowa Częstochowa z Górnikiem Zabrze.

Sport to jego żywioł

Obecność prezydenta na stadionie nie powinna dziwić. Karol Nawrocki od lat kojarzony jest z zainteresowaniem sportem. Jeszcze przed objęciem najwyższego urzędu w państwie angażował się w różne aktywności sportowe i nie ukrywał sympatii do piłki nożnej.

Finał Pucharu Polski, rozgrywany tradycyjnie 2 maja, od dawna ma szczególny charakter. To nie tylko walka o trofeum, ale też symboliczne wydarzenie wpisane w kalendarz najważniejszych imprez sportowych w kraju.

Nie wszyscy dotarli na czas

Choć na trybunach pojawiło się wiele znanych osób, zabrakło prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, Cezarego Kuleszy. Jak wynika z informacji, powodem były problemy z powrotem do Polski spowodowane opóźnieniami lotów.

Finał Raków – Górnik pokazał, że sportowe emocje potrafią przyciągnąć nie tylko kibiców, ale i najważniejsze osoby w państwie. Obecność prezydenta Nawrockiego nadała temu wydarzeniu dodatkowy, symboliczny wymiar.

Express Biedrzyckiej - WSTĘP