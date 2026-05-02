Nocna akcja policji w Warszawie. Padły strzały?! Znamy szczegóły

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-05-02 13:04

W piątek wieczorem (1 maja) ktoś słyszał strzały na warszawskim Targówku? Wieczorna akcja służb postawiła na nogi wszystkich mieszkańców. Policja przez kilka godzin przeczesywała teren, sprawdzając zgłoszenie świadka. Mamy najnowsze wiadomości w tej sprawie. − Policjanci otrzymali takie zgłoszenie od świadka − słyszymy.

Strzały na Targówku
Strzały na Targówku Strzały na Targówku Strzały na Targówku Strzały na Targówku
Zgłoszenie o strzałach na warszawskim Targówku

W piątek (1 maja) wieczorem służby otrzymały zgłoszenie od mieszkańców o strzałach, które miały być słyszane w rejonie ulicy Wojskowej na warszawskim Targówku. Na miejsce skierowano znaczne siły policji, a teren został zabezpieczony i odgrodzony przed dostępem osób postronnych.

Akcja służb po zgłoszeniu na Wojskowej

Policjanci po godzinie 21 otrzymali zgłoszenie od świadka, który miał słyszeć strzały. Zgłoszenie pochodziło z okolic ul. Wojskowej na Targówku. Funkcjonariusze pojawili się na miejscu, przeprowadzili czynności. Aktualnie oczekujemy na pełną dokumentację w sprawie tego zdarzenia − przekazał „Super Expressowi” Paweł Chmura z Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Stołecznej Policji.

Zgłoszenie dotyczyło odgłosów przypominających strzały. Po przyjeździe na miejsce policjanci rozpoczęli działania sprawdzające. W rejonie ulicy Wojskowej pojawiły się zarówno oznakowane radiowozy, jak i pojazdy nieoznakowane. Funkcjonariusze zabezpieczyli teren, aby uniemożliwić dostęp osobom postronnym do miejsca prowadzonych czynności.

Jak przekazał „Miejski Reporter”, policjanci przez kilka godzin przeszukiwali okoliczny teren. Do działań wykorzystywano latarki, a funkcjonariusze sprawdzali miejsca, w których mogły znajdować się ewentualne ślady lub przedmioty mogące mieć związek ze zgłoszeniem. W działaniach policję wspierała także straż pożarna.

Wyjaśnienia policji

Na tym etapie nie przekazano informacji o osobach poszkodowanych, zatrzymanych ani o tym, czy na miejscu zabezpieczono jakiekolwiek dowody potwierdzające oddanie strzałów. Służby prowadziły czynności przez kilka godzin. Sprawa ma być dalej wyjaśniana przez policjantów.

Strzały na Targówku
