W dniu 3 maja wygoń męża z domu, niech pogania. Szeptucha mówi, że bez tego nie może wracać do domu. Ta jedna rzecz przyciągnie bogactwo do domu, a przepędzi biedę

Karolina Piątkowska
2026-05-02 8:40

Słowiańskie przesądy na majówkę. Wiosna pełna jest pogańskich przesądów związanych z darami matki natury. Dawniej wierzono, że wiosna, jako najbardziej życiodajna ze wszystkich pór roku, przynosi ze sobą magiczne dary, które trzeba odpowiednio wykorzystać. Jeden z tych przesądów dotyczył bogactwa oraz obfitości domowa. Złap swojego męża i wyślij go w jedno miejsce. Gdy wróci, ty będziesz zadowolona, a dom chroniony przed biedą. Zróbcie to 3 maja, a przyciągniecie dostatek do siebie.

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI
  • Dawne wierzenia pogańskie łączyły wiosnę z nadzieją na obfitość i dobrobyt, co odzwierciedlało się w licznych przesądach.
  • Pusty wazon w maju miał zwiastować biedę i nieszczęścia, symbolizując brak płodności i pustkę w domu.
  • Wypełnienie wazonu świeżymi kwiatami, gałązkami bzu, leszczyny lub wierzby miało zapewnić dostatek i pomyślność.
Przesądy na majówkę i maj. Wyślij męża po tą jedną rzecz, a przyniesie Ci bogactwo

Wiosenne przesądy były szczególnie ważne dla pogan. Głęboko łączyły się one z naturalnym zegarem oraz tym, co przynosi natura. Wiosna oznaczała życie i nadzieję. Po ciężkiej i srogiej zimie przynosiła początek sezonu wegetacji, a tym samym żywność i plony. Wiosnę w czasach pogańskich witano szczególnie. Centralnym punktem obchodów było Jare Święto, przypadające zazwyczaj na czas równonocy wiosennej (około 20-21 marca). Było to święto poświęcone bogom płodności i życia, a jego głównym celem było przebudzenie ziemi do nowego życia i zapewnienie obfitych plonów. Jednak celebracja powitania wiosny nie ograniczała się tylko do pierwszych ciepłych dni. Praktyczniejsze przez całą wiosnę wykonywano magiczne obrządki i wierzono w przesądy, które zapewnią bogactwo oraz pomyślność na cały rok. 

Jednym z najbardziej znaczących przesądów dla Słowian był ten o pustym wazonie. W maju wazon nigdy nie powinien stać pusty. Przyciąga to bowiem biedę i niedostatek. Pusty wazon oznacza brak płodności oraz pustkę w domu. Sprawia on, że w portfelu wieje wiatr, a na talerzu zgrzytają sztućce. Niektórzy wierzą również, że pusty wazon może oznaczać samotność, kłótnie oraz brak więzi emocjonalnej z bliskimi. Dodatkowo w pustym wazonie lub butelce mogło zadomowić się zło. Pusta przestrzeń mogła bowiem zostać wykorzystana przez złe moce.

Przeciwieństwem był oczywiście pełny wazon. W maju powinien być on wypełniony kwiatami oraz gałązkami bzu, leszczyny oraz wierzby. Szeptuchy sugerowali, aby w maju wszystkie wazony były wypełnione, pełne kolorów i zapachów. Ważne, aby były to świeże i żywe kwiaty, a nie sztuczne i suszone. Powiedz zatem swojemu mężowi, aby chwytał za bluzę i poszedł po najpiękniejszy bukiet dla Ciebie. W końcu, nawet jeżeli przesąd nie zadziała, ty będziesz szczęśliwa, a kwiaty w wazonie piękne.

Jeżeli z jakiegoś powodu nie uda się jednak zdobyć świeżych kwiatów to jest inny sposób, aby przebłagać los. Zamiast kwiatów wsyp to wazonu monety lub ziarna zbóż. W ten sposób również możesz przyciągnąć do siebie dostatek oraz obfitość

Ludowe przesądy na maj. Co wolno, a czego nie?

  • "Kto się w maju ożeni, ten się w grobie żeni." – To jedno z najbardziej znanych i negatywnych przesądów. Wierzono, że małżeństwa zawierane w maju są nieszczęśliwe, krótkotrwałe lub skazane na szybkie wdowieństwo. Przyczyn tego przesądu upatruje się w starożytnym Rzymie (maj był miesiącem poświęconym zmarłym) lub w tym, że w maju było wiele prac polowych i nie było czasu na wesele, a ci, co mimo to je urządzali, byli uznawani za lekkomyślnych.
  • "Majowa rosa – na urodę i miłość rosa." – Poranna rosa zebrana w maju, miała magiczną moc. Kobiety myły nią twarze, wierząc, że zapewni im to urodę i przyciągnie miłość.
  • "Kiedy w maju bzy kwitną, choroby ustępują." – Kwitnące bzy miały symbolizować powrót zdrowia i sił witalnych po zimie.
