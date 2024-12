Ten przedmiot jest niemal w każdym polskim domu. Niewiele osób wie, że przynosi pecha i smutek. Lepiej od razu go wyrzuć. Przedmioty przynoszące pecha

To w numerologii dom sukcesu oraz pieniędzy. Numerologia określa to jasno. Osoby mieszkające pod tym numerem w 2025 roku czeka przypływ gotówki i obfitość spływająca cały rok

Ten przedmiot jest niemal w każdym polskim domu. Niewiele osób wie, że przynosi pecha i smutek

Z przesądami spotkał się chyba każdy z nas. Najczęściej są przekazywane z pokolenia na pokolenia i mają być przestrogą przed nieszczęściem. Wiele osób wierzących w przesądy uważa, że niektóre przedmioty są w stanie przynosić człowiekowi pecha. Wówczas najrozsądniejszą decyzją jest pozbycie się ich z otoczenia. Jeśli obawiasz się, że któraś z rzeczy z Twojego mieszkania może blokować przepływ pozytywnej energii, to warto zrobić gruntowne porządki i usunąć ze swojego domu rzeczy, które mogą przyciągać złe moce. Jest jeden przedmiot, który znajduje się niemal w każdym polskim domu. Niestety niewiele osób zdaje sobie sprawę, że może mieć on negatywny wpływ na nasze życie. Zgodnie z przesądami ten przedmiot przynosi pecha. Chodzi o wycieraczkę. Otóż zbliża się nowy rok i właśnie wycieraczka jest od zawsze kojarzona z czymś nowym, co ma nadejść. Dawniej wierzono, że wycieraczka może przyciągnąć pecha do wszystkich domowników, gdyż gromadzi złą energię z poprzednich miesięcy. Dlatego, jeśli pragniesz cieszyć się harmonijnym i szczęśliwym życiem w nadchodzącym roku 2025, to pozbądź się starej wycieraczki i wymień ją na nową.

Przedmioty, które przynoszą pecha domownikom. Wierzenia i przesądy

Oprócz wycieraczki są jeszcze trzy przedmioty obecne w polskich domach, które mogą przynosić pecha. Są to: stary zegar, bujany fotel oraz poroże jelenia. Trzymane w mieszkaniu mogą ściągnąć nieszczęście na wszystkich domowników. Według chińskiej tradycji Feng Shui stary zegar zwiastuje chorobę, śmierć lub pecha. Z kolei poroże jelenia, choć obecnie jest ono raczej rzadko spotykaną ozdobą wnętrz, to może przyciągnąć pecha. Otóż rogi zwierząt są symbolem śmierci i okrucieństwa, bez względu na to, w jaki sposób trafiło ono w nasze ręce. Z kolei bujany fotel zgodnie z irlandzkimi wierzeniami przyciąga siły nieczyste, które chętnie się w nich rozsiadają, skąd mogą zakłócać spokojne życie rodzinne.