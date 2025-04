Osoby urodzone tego dnia tygodnia to wieczni szczęściarze. Od rana do wieczora świeci im słońce i gra muzyka. Data urodzenia, a osobowość

Co mówi o Tobie dzień urodzenia? Data urodzin, a osobowość

Osoby zajmujące się horoskopami oraz tarotem wskazują, że nasz charakter determinuje nie tylko data urodzenia i układ planet tego dnia. Równie ważny jest sam dzień tygodnia, w którym przyszliśmy na świat. Według miłośników astrologii osoby urodzone w piątek mają zupełnie odmienne charaktery, od tych urodzonych w środę. Każdy z siedmiu dni tygodnia symbolizuje inną energię.

Astrolodzy wskazują, że osoby urodzone w środę to mistrzowie ciężkiej pracy. Często odnoszą zawodowy sukces i nie boją się podejmowania nowych wyzwań. Z kolei Ci, co przyszli na świat w niedzielę uchodzą za osoby kreatywne i pełne pasji. Potrafią godzinami dyskutować o swoim hobby i zawsze chętnie dzielą się zajawkami z innymi. Dla urodzonych we wtorek świat to arena walki. Uwielbiają rywalizację i zawsze muszą porównywać się z innymi. Kochają wygrywać i ciężko znoszą porażki. Osoby z czwartku to mistrzowie samodyscypliny. Całe życie muszą sobie coś udowadniać, przez co zdarza się im miewać gorsze momenty. Łatwo ich złamać i trudno znoszą krytykę. O osobach urodzonych w sobotę mówi się, że są starymi duszami. Cechuje je życiowa mądrość oraz doświadczenie, które zdobywali w poprzednich pokoleniach. Ci, którzy przyszli na świąt w piątek to dusze towarzystwa. Uwielbiają przebywać wśród innych. Są urodzonymi przywódcami - charyzmatyczni i emocjonalnie silni.

Osoby urodzone tego dnia tygodnia to najwięksi szczęśliwce. W ich życie cały czas świeci słońce

Świat jest szczególnie łaskawy dla osób urodzonych w poniedziałek. Początek tygodnia w ich przypadku oznacza początek nowego życia i nowe szansę. Osoby urodzone w poniedziałek są optymistami, którzy nigdy nie tracą nadzieją. Nawet w najtrudniejszym momencie swojego życia potrafią dostrzec plusy. Ich radosne usposobienia sprawia, że los im sprzyja. Można powiedzieć, że w ich życiu cały czas świeci słonce, a problemy są przeganiane niczym burzowe chmury.