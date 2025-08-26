Tak mieszka 18-letnia Viki Gabor. Za takie luksusy musi sporo zapłacić

Pełnoletność stała się dla Viki Gabor impulsem do zmian. W rozmowie z serwisem Pomponik młoda wokalistka przyznała, że życie "na walizkach" zaczęło ją męczyć, dlatego postanowiła znaleźć swoje miejsce.

Stwierdziłam, że to życie na walizkach jest trochę niekomfortowe. Chciałabym już być na swoim. Normalnie się budzić na swoim, wysypiać się, bo hotele i życie na walizkach to nie jest nic fajnego

– tłumaczyła Viki Gabor.

Przeprowadzka do Warszawy ma jej ułatwić nie tylko rozwijanie kariery, ale też zapewnić więcej spokoju i komfortu pomiędzy koncertami oraz pracą nad nowymi projektami muzycznymi.

Viki Gabor zamieszkała w domu z jacuzzi, boiskiem do siatkówki i szklarnią

Jak zdradził w podcaście "Plot Twist" reporter Pomponika, Damian Glinka, Viki Gabor wybrała dla siebie przestronny, około 100-metrowy dom, położony zaledwie pół godziny drogi od centrum stolicy.

Nowa posiadłość młodej gwiazdy oferuje szereg udogodnień, w tym:

szklarnię,

miejsce na grilla,

jacuzzi,

teren do gry w siatkówkę,

duży taras idealny na odpoczynek.

W okolicy mieszka wielu znanych artystów i celebrytów, co sprawia, że Viki znalazła się w naprawdę prestiżowym sąsiedztwie.

Było czysto, ładnie. Widać, że jest bardzo dobrą gospodynią, bo wszystkie zapasy są zrobione

– relacjonował Glinka.

Ile kosztuje nowy dom Viki Gabor?

Choć 18-latka zdecydowała się na wynajem, a nie zakup nieruchomości, koszt miesięcznego utrzymania tak luksusowego domu nie jest niski. Według doniesień, Viki płaci około 15 tysięcy złotych miesięcznie.

Na razie artystka mieszka sama i – jak przyznaje – z powodu intensywnej pracy nie miała jeszcze okazji zorganizować parapetówki. Wygląda jednak na to, że nowy dom idealnie odpowiada jej potrzebom i pozwala w końcu cieszyć się własną przestrzenią.

