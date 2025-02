Viki Gabor to młoda polska wokalistka, która popularność i uznanie fanów zyskała po wygranej w programie "The Voice Kids". Jej największym sukcesem było zwycięstwo w Eurowizji Junior 2019 z piosenką "Superhero", która przyniosła jej międzynarodową sławę. W 2020 roku wydała debiutancki album "Time", który spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem. Artystka łączy pop z różnymi stylami muzycznymi, a jej utwory poruszają tematykę młodzieńczych marzeń oraz miłości. Viki Gabor jest uznawana za jedną z najbardziej obiecujących postaci na polskiej scenie muzycznej. Niedawno udzieliła wywiadu, z którego trudno jest coś zrozumieć. Internauci nie zostawili na niej suchej nitki.

Viki Gabor, chociaż pięknie śpiewa, to wywiadów udzielać raczej nie umie. Jakiś czas temu pojawił się w sieci film, na którym gwiazda próbowała łączyć w swojej wypowiedzi polski i angielski - internauci to wyśmiali i zaczęli nagrywać parodie Viki, które szybko stały się viralami. Niedawno Gabor pojawiła się w studiu radia RMF FM. Na Tik Toku zostało umieszczone nagranie, na którym gwiazda odpowiada na kilka prostych pytań. Pierwsze pytanie dotyczyło tego, czy wokalistce zdarza się coś zgubić.

Ja cały czas coś gubię. Dzisiaj błyszczyk zgubiłam. Szukałam go ponad 10 minut, a okazało się, że jest w mojej kieszeni - przyznała w wywiadzie.

W kolejnym pytaniu dziennikarze skupili się na wadach i zaletach Gabor. Artystka miała odpowiedzieć, jakie są słabe i mocne strony.

Wada... Myślę, że po prostu kocham spać i to czasami jest dla mnie problem, po prostu. Bo zawsze muszę wstawać z rana i to jest masakra - powiedziała radośnie Gabor.

Następnie pochwaliła się swoimi zaletami. Wyjawiła, że jest pracoholiczką. Jej odpowiedź zupełnie nie pasowała do tego, co powiedziała parę minut wcześniej.

Myślę, że jestem pracoholikiem. Myślę, że to jest dobra rzecz jednak. Moim zdaniem... Bo lubię pracować. Lubię to, co robię - przyznała Viki.