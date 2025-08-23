18-letnia Viki Gabor pokazała swoje pierwsze tatuaże. Jest ich kilka! Wiemy, co oznaczają

Viki Gabor niemal dorastała na naszych oczach. Choć od jej zwycięstwa w Eurowizji Junior minęło już 6 lat, dla wielu fanów wciąż pozostaje tą samą uroczą dziewczynką z potężnym głosem. Niektórym trudno jest wręcz uwierzyć, że Viki jest już pełnoletnia. Ostatnio artystka postanowiła pochwalić się w sieci swoimi pierwszymi tatuażami.

Viki Gabor pokazała tatuaże

Świeżo upieczona osiemnastolatka nie czekała długo, by symbolicznie odciąć się od dzieciństwa. Wokalistka przeprowadziła się do Warszawy, gdzie planuje rozwijać karierę muzyczną i swoje autorskie projekty. To właśnie tutaj Viki Gabor postanowiła spełnić kolejne marzenie i udała się do profesjonalnego studia tatuażu.

Co ciekawe, Viki nie poprzestała na jednym tatuażu – zdecydowała się od razu na kilka. Na boku dłoni pojawił się czerwony napis "Divine Feminine", co w dosłownym tłumaczeniu oznacza "Boska Kobiecość". To symbol energii kobiecej, siły i wrażliwości, który w ostatnich latach stał się popularnym motywem wśród kobiet na całym świecie. Na palcach wokalistki pojawiły się drobne kropki – subtelny, minimalistyczny detal. Najwięcej emocji wzbudził jednak tatuaż na szyi. Choć zapisany ozdobnym pismem i trudny do rozszyfrowania, wygląda na to, że brzmi: "be u do u for u", czyli "bądź sobą, rób swoje, dla siebie". To hasło idealnie wpisuje się w dotychczasową postawę Viki – młodej dziewczyny, która mimo sukcesu i zainteresowania mediów stara się iść własną drogą i nie przejmować się opiniami innych.

Viki Gabor doskonale wie, czego chce

Choć Viki Gabor wciąż kojarzona jest z dziecięcą Eurowizją, coraz mocniej zaznacza swoją obecność w dorosłym świecie show-biznesu. Oprócz muzyki rozwija własną markę odzieżową, a teraz pokazuje, że nie boi się podejmować odważnych decyzji także w sferze prywatnej. Widać, że mimo młodego wieku jest bardzo świadomą artystką, pragnącą żyć na własnych zasadach.

