17-letnia Viki Gabor poprawiała urodę?! "Mówią, że mam napompowane usta"

Viki Gabor dorasta na oczach milionów

Viki Gabor to bezapelacyjnie jedna z najzdolniejszych piosenkarek młodego pokolenia. Pierwszym dużym sukcesem w jej życiu było dotarcie do finału "The Voice Kids". Pomimo że nie udało się jej go wygrać, to od tego momentu kariera nastolatki dynamicznie szybuje w górę.

Pomimo że nie skończyła jeszcze 18 lat, to już teraz posiada miano gwiazdy i jest rozpoznawalna nie tylko u nas w kraju, ale również za granicą. Renomę przyniósł jej przede wszystkim fantastyczny występ na Eurowizji Junior. Młoda piosenkarka pokonała całą konkurencję i zajęła 1. miejsce.

Gdy wystąpiła w "The Voice Kids", miała zaledwie 12 lat. Utalentowana nastolatka dorasta na oczach widzów. Z biegiem czasu Viki zaczęła mocno się malować, ubierać coraz bardziej odważne, a czasem i zaskakujące stroje.

Zobacz również: Co się stało z Viki Gabor? To naprawdę ona!

Viki Gabor o krytyce w sieci oraz hejcie

Młodziutka wokalistka na swoim profilu na Instagramie często wrzuca zdjęcia, na których ciężko ją rozpoznać. Piosenkarka lubi mocny make-up, bardzo intensywnie podkreślone oczy, wyraźnie obrysowane konturówką i błyszczące usta. Całość daje efekt bardzo dojrzałej twarzy, która nie do końca pasuje siedemnastolatce.

Niedawno pokazała się w nowej fryzurze - zdecydowanie jaśniejszym od dotychczasowego kolorze włosów i burzy pięknych loków. Większość internautów zgodnie twierdziła, że dodała sobie lat. W komentarzach pojawiło się również kilka złośliwych wpisów.

Niestety, to nie pierwszy raz młodziutka piosenkarka spotyka się z krytyką swojego wyglądu. Od dawna w sieci pojawiają się głosy, że powiększyła sobie usta. 17 ma naturalnie pełne usta, które dodatkowo podkreśla makijażem. Nie przekonuje to jednak krytyków.

W programie "Bez cukru" odniosła się do krytyki. Zauważyła, że wiele osób stworzyło sobie w głowie pewne wyobrażenie na jej temat, który jednak nie pokrywa się z rzeczywistością. "Niektórzy wykreowali sobie wizerunek Wiki, ale to nie jestem ja i chciałabym się pokazać też z innej strony, bo wszyscy mówią, że mam napompowane usta, że zrobione to, że tamto, że szkoły nie robię i to jest takie trochę dziwne, bo nieznające mnie osoby praktycznie oceniają mnie. Większość artystów się zmaga z takim hejtem" - mówiła w TVN.

Zobacz również: Viki Gabor totalnie odmieniona. Nastolatka pokazała zdjęcia. "Nowe włoski"

Tak zmieniała się Viki Gabor. Co się stało z tą skromną dziewczyną?! Dziś jest nie do poznania Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Viki Gabor uderza w Roxie! Ostro!