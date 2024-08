Siedemnastoletnia Wiki Gabor w nowej fryzurze. Internauci bezlitośni: "Wyglądasz jak Jennifer Lopez (lat 55)"

Wizerunek i styl Viki Gabor

Choć Viki Gabor znana jest ze specyficznego stylu, który szybko stał się inspiracją dla młodych fanów, to najwyraźniej wciąż szuka sposobów na wyrażenie siebie poprzez ubiór, makijaż czy fryzurę. Ewidentnie uwielbia eksperymentować z modą, łącząc streetwear z elementami glam. Często można ją zobaczyć w kolorowych, odważnych stylizacjach, które podkreślają jej energiczną i pewną siebie osobowość. Viki stawia na wyraziste kolory, oryginalne dodatki i śmiałe połączenia, które zawsze przyciągają uwagę.

O ile modowe poszukiwania nastolatki nikogo nie dziwią, o tyle wielu Internautów bez hamulców wyraża swoją dezaprobatę dla jej makijażu. Piosenkarka lubi mocny make-up, bardzo intensywnie podkreślone oczy, wyraźnie obrysowane konturówką i błyszczące usta. Całość daje efekt bardzo dojrzałej twarzy, która nie do końca pasuje siedemnastolatce.

Wiki Gabor z burzą loków na głowie. Internauci grzmią

Ostatnio Viki pokazała się w nowej fryzurze. To kolejny element jej stylu, którym lubi eksperymentować. W galerii znajdziecie zdjęcia Wiktorii w naprawdę różnorodnych uczesaniach. Obecnie piosenkarka ma włosy rozjaśnione do średniego blondu i burzę loków na głowie. Wielu fanom spodobała się ta nowa odsłona piosenkarki. Jednak zdecydowana większość z nich stwierdziła, że artystka dodaje sobie lat. Porównywano do Jeniffer Lopez czy Sarah Jessica Parker, ale nie wyglądało to na komplementy. Były osoby, które wprost pisały, że siedemnastolatka wygląda, jakby miała 30, 40, a nawet 50 lat.

Zamiast robić sobie ładny delikatny rozświetlający makijaż, żeby tylko podkreślić swoją urodę... to niestety robisz sobie krzywdę i postarzasz się o jakieś 10 lat.

Nie chce być niemiła, ale wyglądasz tu, jakbyś miała 30+ lat, mega cię postarza taki makijaż.

Przepraszam...ale to jest 17-18 latka?

Zadbana 55-latka.

