Viki Gabor uderza w Roxie! Ostro!

Gabor "przejechała się" po karierze Roxie

Roxie Węgiel i Viki Gabor od lat twierdzą, że się lubią i trzymają za siebie kciuki. Jednak właśnie wyszło na jaw, że chyba nie do końca jest to prawda. Rozpoznawalna na świecie 16-letnia Gabor nie "ugryzła się w język" i jasno skomentowała, co myśli o karierze Roxie.

Viki: "Nie chciałabym promować bielizny"

Jak podaje "Pudelek", na kanale Vibez.pl pojawił się nowy wywiad z Viki Gabor. Dziennikarka zapytała młodziutką gwiazdę wprost, czy ma zamiar podążać śladem kilka lat starszej Roxie Węgiel. Młoda piosenkarka szybko rozwiała wszelkie wątpliwości i poszedł dość mocny komentarz.

- Nie. Tworzę muzykę. Ja nie chcę obrażać nikogo i tak dalej, ale ja, tworząc muzykę, jestem artystką i tworzę muzykę. Nie chciałabym promować bielizny. Ja chce promować muzykę, ale każdy ma inne podejście do wszystkiego. Ja jestem akurat taka, niektórzy są tacy -opowiedziała Viki, zapyta, czy być jak Roxie.

Wizerunek Viki i Roxie

Istotnie, Roxie Węgiel aktualnie korzysta ze swojej obłędnej popularności i nawiązuje współpracę reklamową z gigantami różnych marek. Ostatnio, ze względu na urodę i obłędną figurę wokalistki, Roxie została twarzą jednej ze znanych marek bieliźnianych. Węgiel w bieliźnie możemy podziwiać na ogromnych bilbordach w całej Polsce. Węgiel też coraz odważniejsze stroje zakłada na swoje występy na festiwalach. I to wszystko razem nie spodobało się Viki Gabor.

Viki ostatnio wizerunkowo zaliczyła kilka wpadek. Poszła na "wojnę" ze znanym tik-tokerem, ale nie poszło jej najlepiej. Fani artystki też dopatrują się, że zbyt często ich 16-letnia ulubienica zabawia się swoim wyglądem. Dramatem Viki był atak na warszawskiej ulicy, w wyniku którego piosenkarka została potraktowana gazem. Sprawa trafiła do prokuratury.

