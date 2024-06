Tomasz Kammel ujawnił wielki sekret. "Otwarcie o tym mówię, bo nie chcę udawać kogoś, kim nie jestem"

Tomasz Kammel jeszcze w 2023 roku był wielką gwiazdą TVP. Już po wybuchu wielkiej rewolucji w mediach publicznych prezenter zapewniał, że nadal będzie prowadził "Pytanie na śniadanie". Stało się jednak inaczej. W mocno odświeżonej TVP dla Tomasza Kammela miejsca zabrakło. Przynajmniej na razie. Co ciekawe, już po odejściu z Woronicza gwiazdor się mocno otworzył. Podczas rozmowy z portalem Shownews.pl w końcu ujawnił swój wielki sekret z życia prywatnego. Chodzi o bycie ojcem. Tomasz Kammel - mimo że jest już sporo po pięćdziesiątce - nie ma jeszcze potomstwa. I... raczej mieć nie będzie. Jego słowa wszystko wyjaśniają. - Nie, ja nie mam planów dotyczących ojcostwa. Otwarcie o tym mówię, bo nie chcę udawać kogoś, kim nie jestem. Uwielbiam dzieci, uwielbiam pracować z dziećmi, uczę je czasem, natomiast jako ojciec raczej się nie zrealizuję. Jeśli chodzi o mój wkład w rozwój społeczeństwa, to jest kilka innych płaszczyzn, na których mogę się wykazać - stanowczo podkreślił wieloletni prezenter TVP. Wiele osób domyślało się tego, że Tomasz Kammel nie chce być tatą. Teraz to się potwierdziło.

Tomasz Kammel i Katarzyna Niezgoda. Były gwiazdor TVP mówił o orientacji

Przypomnijmy, że Tomasz Kammel przez wiele lat związany był z Katarzyną Niezgodą, byłą członkinią zarządu i wiceprezeską zarządu Banku BPH. Ostatecznie para się rozstała, a była partnerka prezentera wzięła ślub z aktorem Pawłem Markiewiczem. Złośliwi kolportowali nawet absurdalne plotki o tym, że Katarzyna Niezgoda była przykrywką dla Tomasza Kammela, a on sam jest... gejem. Wieloletni gwiazdor TVP do swojej orientacji odniósł się w rozmowie z Krzysztofem Stanowskim. - Nie zajmuję się swoją orientacją publicznie, ale nic nie ukrywam. Wiem, że od lat, nie wiem dlaczego, ciągle trwają spekulacje na temat tego, czy ja jestem homoseksualistą, czy nie jestem. Ja mówię i powtórzę to jeszcze raz: nie jestem homoseksualistą. Natomiast gdybym nim był, to byłbym z tego dumny - zaznaczył Tomasz Kammel.

W naszej galerii prezentujemy, jak przez lata zmieniał się Tomasz Kammel

Sonda Kibicowałeś/aś związkowi Katarzyny Niezgody i Tomasza Kammela? Tak Nie Nie mam zdania