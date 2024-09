Kammel i Krzan znów w duecie. Były gwiazdor TVP dołącza do zespołu Kanału Zero

Izabella Krzan i Tomasz Kammel zaczęli współpracować na planie programu „Pytanie na Śniadanie”, nadawanego na antenie TVP2. Jako duet prezenterów szybko zyskali sympatię widzów. Czuć było między nimi sympatię, rozumieli się bez słów i świetnie dogadywali, dzięki podobnemu poczuciu humoru.

Zobacz też: W końcu! Dopiero po odejściu z TVP Tomasz Kammel przyznał to otwarcie! "Nie chcę udawać kogoś, kim nie jestem"

Kammel dołącza do Kanału Zero. Znów w duecie z Izą Krzan

Po zwolnieniu z Telewizji Polskiej to Iza podjęła jako pierwsza nowe wyzwanie zawodowe. Wkrótce po tym, jak wystartował kanał Stanowskiego, postanowiła dołączyć do jego ekipy. Prowadzi tam poranne pasmo. Teraz dołącza do niej jej ulubiony współprowadzący - Tomasz Kammel. Rewelacje te ogłoszono w niedzielę wieczorem na antenie stacji. Kammel ma prowadzić zarówno poranki, jak i wieczorny format.

Trzeba było pożegnać się z TVP. W telewizji zrobiłem już wszystko, wszedłem na szczyt. Jeśli ma być przełom to niech to będzie próba od zera. I dlatego zaczynam od zera w Kanale Zero. (...) To ma być program, który stanie się realną konkurencją dla poranków telewizyjnych. Nie mogę doczekać się powrotu do duetu z Izą!

- zapewnia Tomasz Kammel.

Transfer skomentował także Krzysztof Stanowski:

Jestem bardzo dumny, że jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy telewizyjnych przechodzi do Kanału Zero i upgrejduje nas.

Będziecie oglądać?

Zobacz też: Iza Krzan ma kolejną pracę. Poprowadzi talk-show w TVN. Zwolnienie z TVP wyszło jej na dobre?

Kammel i Krzan w TVP - plotkowano o ich romansie

Ich współpraca w „Pytaniu na Śniadanie” stała się na tyle udana, że zaczęli prowadzić również inne projekty telewizyjne, w tym różnego rodzaju eventy na żywo, koncerty oraz specjalne wydania programów. Swego czasu pojawiły się nawet doniesienia, jakoby prezenterów łączyło "coś więcej". Choć w mediach pojawiały się spekulacje dotyczące ich relacji pozazawodowych, zarówno Krzan, jak i Kammel wciąż utrzymują, że ich znajomość opiera się na przyjaźni i profesjonalnej współpracy.

Zobacz galerię: Tomasz Kammel zarabia fortunę poza TVP!

QUIZ. Szybki test o teleturniejach. My podajemy tytuł, ty wskaż prowadzących Pytanie 1 z 13 "Familiada" Karol Strasburger Hubert Urbański Piotr Gąsowski Dalej