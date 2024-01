Prawdziwa bomba! Iza Krzan wcale nie idzie do TVN. Ujawniono jej przyszłość

"Bodyguard" to jeden z największych hitów lat 90-tych. Kevin Costner od dawna marzy o kontynuacji. Nie do wiary, kto ma zagrać główną rolę!

Kanał Zero oficjalnie rusza w czwartek 1 lutego. Oprócz pomysłodawcy, Krzysztofa Stanowskiego tworzą go tacy dziennikarze jak: Przemysław Rudzki, Kamil Gapiński, Robert Mazurek (polityka) i Andrzej Twarowski. W ekipie są także znany krytyk filmowy Tomasz Rożek, dziennikarz Marcin Meller, celebrytka Monika Goździalska, raper Jacek "Tede" Graniecki, Robert Gwiazdowski (gospodarka), Dariusz Dziektarz (przyroda), Rafał Zaorski (finanse) i Maciej Dąbrowski znany jako Człowiek Warga (rozrywka)Ostatnio dołączyli także: Andrzej Borcz – biznes, Jakub Kosikowski (medycyna), Jarosław Wolski (militaria), Wojciech Kowalczyk (sport) oraz Marcin Matczak i Bogusław Leśnodorski (prawo).

Były współwłaściciel Kanału Sportowego nie poprzestaje na transferach. Teraz ujawnił, że do zespołu dołącza Iza Krzan, która do niedawna pracowała w TVP2. Piękna prezenterka będzie prowadziła poranki w kanale, od 7:00. - Interesuję się sportem i sportowcami. (...) Za dwie stówki możecie kupić u mnie samogłoskę, więc jakoś się dogadamy - powiedziała Krzan w wizytówce nawiązując do zwolnienia z "Koła fortuny".

Kanał Zero ukazuje się na YouTube. Został założony 24 października 2023 roku i jak dotąd opublikował tylko dwa filmy, które obejrzano już blisko 2,5 mln razy. Na razie subskrybuje go 539 tysięcy osób.