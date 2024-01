"Pytanie na śniadanie" to nie koniec. Iza Krzan i Norbi nie poprowadzą też "Koła fortuny"!?

Sami zainteresowani na razie nie wiedzą nic o zakończeniu ich współpracy z teleturniejem "Koło fortuny". Norbi i Iza Krzan ostatni raz na planie programu byli w maju 2023 roku. Premierowe odcinki nagrane zostały na rok do przodu. - Nie mam wiedzy na ten temat, ponieważ w maju tamtego roku skończyliśmy nagrania. A odcinki mamy nagrane aż do kwietnia tego roku - powiedział Norbi Plotkowi. Serwis zapewnia jednak, że wiosną w "Kole Fortuny" pojawią się nowe osoby. - Iza ma już umowę z inną stacją. A Norbi jest na bruku - donoszą.

W "Kole fortuny" zmiany prowadzących to nic nowego. Popularny teleturniej wrócił na antenę w 2017 roku po 8-letniej przerwie. Wówczas prowadzili go Rafał Brzozowski i Izabella Krzan. W 2019 roku doszło do roszady. Do teleturnieju TVP2 trafił Norbi.

Jeśli chodzi o "Koło fortuny", to na początku prowadził je Wojciech Pijanowski (1992-1995), potem gospodarzami byli: Jerzy Bończak Andrzej Kopiczyński i Paweł Wawrzecki (1995) oraz Stanisław Mikulski (1995-1998). Cały czas litery odsłaniała wówczas Magda Masny, którą w 1997 roku na dwa miesiące z uwagi na urlop macierzyński zastąpiła aktorka Anna Samusionek. W lata 2007–2009 "Koło fortuny" prowadził Krzysztof Tyniec, a jego pomocnicą była Marta Piekarska.

Jeśli chodzi o inne teleturnieje TVP to na antenę niebawem mają wrócić nowe odcinki "Jeden z dziesięciu", które dalej będzie prowadził Tadeusz Sznuk. Nie zmieni się także Przemysław Babiarz w "Va Banque". Ma być za to nowa godzina emisji programu. Premierowe odcinki zaczną się od 16 lutego o godz. 18:10 (wcześniej o 10 minut z uwagi na brak "Panoramy"). Teleturniej ma być emitowany od poniedziałku do soboty.