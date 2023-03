Norbi straci pracę w TVP?! Sensacyjne wieści. Ujawniono zarobki! "Może mnie nie być"

Norbi to znany i lubiany wokalista, który stworzył kilka "nieśmiertelnych" hitów, do dziś granych na różnego rodzaju imprezach. "Kobiety są gorące" to zaledwie jeden z tego typu utworów, które Norbi chętnie śpiewa. Norbert Dudziuk, bo tak nazywa się artysta, pracował nawet jako dziennikarz radiowy, a od jakiegoś czasu stał się gwiazdą TVP. W 2018 roku rozpoczął intensywniejszą współpracę ze stacją. Najpierw prowadził "Jaka to melodia?", a później trafił do programu "Koło fortuny". Niedawno Norbi gościł w podcaście "WojewódzkiKędzierski", gdzie opowiedział nieco o kulisach swojej pracy. Padł temat zarobków, a nawet ewentualnej utraty stanowiska. Poniżej szczegóły.

Norbi straci pracę w TVP?! Ujawniono zarobki! "Może mnie nie być"

Norbi opowiedział w podcaście, że początki jego pracy nie były proste. Początkowo... "grał na pogrzebach". Muzyk nie ukrywa też, że bywał rozrzutny, więc - jak można się domyślić - wiele pieniędzy nie odłożył. A co powiedział o TVP?

"Popatrzmy w ten sposób, jest casting, wygrywasz go i robisz. Po prostu traktuję to w ten sposób. Dzisiaj tam jestem, jutro może mnie nie być", zdradził Norbi w podcaście "WojewódzkiKędzierski".

Czy to zapowiedź ewentualnego zwolnienia?! Raczej byłaby to informacja dość zaskakująca, bo w kuluarowych rozmowach mówi się, że Norbi jest lubiany przez widzów. Można więc wywnioskować, że Norbi po prostu stara się podchodzić do pracy tak, jakby nic nie było mu dane "na zawsze". A jak wyglądają jego zarobki? Ujawnił, czy jest zadowolony.

"Pracuję dla TVP, nie dla firmy zewnętrznej", wyjaśnił. "Nieźle płacą", dodał po chwili Norbi.

