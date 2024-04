Tak wygląda dom Grażyny Szapołowskiej. Co za luksus

Wujek wygadał się o partnerze Małgorzaty Tomaszewskiej. To on jest ojcem dziecka byłej prezenterki TVP

Grażyna Szapołowska jest niezwykle aktywna w sieci. Jej instagramowy profil śledzi niemal 50 tysięcy osób. Gwiazda pokazuje fanom co się u niej na bieżąco dzieje. Zdecydowanie rzadziej chwali się domem i życiem prywatnym. Niedawno jednak zrobiła wyjątek.

Grażyna Szapołowska chwali się domem

Popularna aktorka jakiś czas temu pochwaliła się tym, że w jej domu trwa remont. Na nagraniu, które wrzuciła do sieci, mogliśmy zobaczyć, jak i z kim mieszka Szapołowska.

"U nas remont w czasie zarazy, a Rambo szczęśliwy, że coś się dzieje, życie jednym słowem" - można było przeczytać w sieci.

Gwiazda na co dzień mieszka w ogromnej willi otoczonej pięknym ogrodem. Na posesji znajdziemy wiele egzotycznych kwiatów, krzewów oraz drzew. Aktorka w swoim domu ma także pod opieką owczarka niemieckiego, yorka, kota oraz wcześniej wspomnianą papugę.

Jaki styl dominuje w willi Grażyny Szapołowskiej?

W domu Grażyny Szapołowskiej pełno jest drewnianych mebli czy eleganckich kanap. Na ścianach wisi mnóstwo obrazów, które zostały umieszczone w ozdobnych ramach. Na podłodze z kolei leżą perskie dywany z grubym włosiem.

Grażyna Szapołowska nie wyobraża sobie życia bez zwierząt

Aktorka nie wyobraża sobie życia bez ukochanych zwierząt. Psiak oraz papuga towarzyszą jej na każdym kroku.

"Sekretem mojej urody jest pies. Na przykład regularne spacery. Każdy miał taki moment, że nie przygarnął psa. To czasem wraca w snach. Zawsze miałam zwierzęta. Raz ukradłam psa. On ciągnął wózek z kaczkami, było mi go żal. Poszłam w nocy i go odwiązałam. Jestem przeciwniczką cyrków, ogrodów zoologicznych, wesołych miasteczek. Te zwierzęta dają nam bezinteresowną" - mówiła w jednym z wywiadów gwiazda polskiego kina.

