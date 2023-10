Grażyna Szapołowska i Karolina Matej mają piękną relację. Babcia z wnuczką wyglądają raczej jak matka z córką, co świadczy tylko o tym, że 70-letnia aktorka, mimo upływu lat, wciąż jest w świetnej formie. I choć fani darzą obie panie sympatią, o czym świadczą chociażby liczne przychylne im komentarze w mediach społecznościowych, to tym razem Szapołowska i Matej naraziły się ludziom. Wszystko rozegrało się na spacerze, na który zasłużona aktorka wybrała się razem z początkującą w tym fachu 22-latką. - Spacery z wnusią - napisała Grażyna Szapołowska w opisie dwóch zdjęć, które pojawiły się na Instagramie na profilach kobiety oraz Karoliny Matej. W komentarzach pod samym fotografiami zachwyt: "jak mama z córką", "takie chwile są bezcenne", "piękne panie" - czytamy. Ale już w serwisach plotkarskich tak kolorowo nie jest. Ludzie zwrócili bowiem uwagę na to, co Szapołowska i Matej wyprawiają na tym cmentarzu. I nie mieści im się to w głowie!

Nie do wiary, co Szapołowska wyprawiała z wnuczką na cmentarzu! Ludzie są oburzeni

Mini-sesja fotograficzna, jaką Szapołowska i Matej zamieściły na Instagramie, została wykonana na tym samym cmentarzu, po którym spacerowały kobiety. Zdaniem wielu osób to przekroczenie granicy dobrego smaku i tak po prostu nie wypada, tym bardziej tuż przed Dniem Wszystkich Świętych, który zbliża się wielkimi krokami, 1 listopada.

- Sesja z cmentarzem w tle… co się dzieje z tymi ludźmi? To jakaś plaga? (...) Żenujące. Nawet na cmentarzu lans. (...) Wiesz, że można odwiedzać groby bez pstrykania fotek? - czytamy w komentarzach pod artykułem na Pudelku

