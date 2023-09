Quiz. "Stawiam na Tolka Banana" ma już 50 lat. Jak dobrze znasz serial? 7/10 to dobry wynik

Grażyna Szapołowska to niekwestionowana ikona polskiego kina. Widzowie do dziś pamiętają jej kultową rolę Telimeny w filmie "Pan Tadeusz", za którą w 2000 roku została nagrodzona Orłem za główną rolę kobiecą. Legendarna aktorka do dziś zachwyca swoją urodą i figurą. Ostatnie dni lata spędza nad Bałtykiem, w Juracie. Na swoim Instagramie wrzuciła zdjęcia w samym stroju kąpielowym! Zobaczcie te zdjęcia

Grażyna Szapołowska w stroju kąpielowym! Nienaganna sylwetka

Grażyna Szapołowska w lipcu była we Francji. Teraz postanowiła odpocząć w Polsce. Wybrała się nad polskie morze do Juraty. Korzystała z ostatnich upalnych dni i wskoczyła w strój kąpielowy. Aktorka opublikowała zdjęcia na swoim Instagramie. Legenda polskiego kina wskoczyła w jednoczęściowy kostium kąpielowy w szampańskim kolorze z bardzo głębokim dekoltem. Fani nie pozostawili złudzeń, byli pod wrażeniem sylwetki i figury 69-latki.

- Zmysłowość, naturalność i piękno w czystej postaci, kobieta petarda - napisała pod zdjęciem jedna z fanek.