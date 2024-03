O jej fortunie krążyły legendy! Grażyna Szapołowska musiała sprzedawać używane ciuchy!

Grażyna Szapołowska to niekwestionowana ikona polskiego kina. Widzowie do dziś pamiętają jej kultową rolę Telimeny w filmie "Pan Tadeusz", za którą w 2000 roku została nagrodzona Orłem za główną rolę kobiecą. Ostatnio na wielkim ekranie pojawiła się trzy lata temu w 2020 roku. Wówczas wystąpiła w komedii romantycznej "Każdy wie lepiej". Aktorka jednak nie próżnowała i znalazła kolejne źródło dochodu, by dorobić do emerytury. Postanowiła wówczas sprzedać swoje ubrania.

Przedsiębiorcza Grażyna Szapołowska dorabia, sprzedając używane ciuchy! "Zarobiłam kilka groszy"

Nie dość, że aktorka, sprzedając swoje ciuchy zainkasowała niezłą sumę pieniędzy, to dodatkowo dała swoim ubraniom drugie życie i wspiera ruch "slow fashion". Z pomocą przyszła jej wtedy blogerka modowa Dorota Wróblewska, która zaprosiła gwiazdę do grupy, której członkowie handlują w sieci używanymi towarami z wyższej półki. Ciuchy, które wystawiła na stronie rozeszły się jak ciepłe bułki! Grażynie Szapołowskiej udało się sprzedać płaszcz za 600 zł, jedwabny żakiet za 500 zł, a także puchową kurtkę za 780 zł.

- Podoba mi się moda na organizację własnej garderoby w sposób zapewniający komfort i satysfakcję z jej użytkowania. Przy okazji zarobiłam parę groszy - chwaliła się w mediach społecznościowych.

Zobacz poniższą galerię: Grażyna Szapołowska na plaży w Juracie