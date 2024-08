Iza Krzan ma kolejną pracę. Poprowadzi talk-show w TVN. Zwolnienie z TVP wyszło jej na dobre?

Co za wiadomości!

Sama to potwierdziła

To była miłość?

Medialna kariera Izabelli Krzan zaczęła się wraz ze zdobyciem tytułu Miss Polonia 2016. To zwycięstwo otworzyło jej drzwi do świata modelingu oraz umożliwiło reprezentowanie Polski na arenie międzynarodowej, w tym w konkursie Miss Universe. Prawdziwą rozpoznawalność przyniosła jej jednak praca w Telewizji Polskiej, gdzie szybko stała się jedną z twarzy programów rozrywkowych. Współprowadziła takie programy jak „Koło Fortuny” czy „Pytanie na śniadanie”. Szybko zyskała sympatię widzów i umocniła swoją pozycję w polskim show-biznesie. Prowadziła "Czar par", "Rytmy dwójki", koncerty opolskiego festiwalu.

Izabela Krzan o zwolnieniu z TVP dowiedziała się przez telefon

Kiedy wydawało się, że już nic nie zagraża jej pozycji gwiazdy telewizji publicznej, po zmianie władzy w TVP zaczęła się rewolucja. Rozwiązano umowy z wieloma topowymi prezenterami. Izabella Krzan znalazła się wśród nich, co więcej o zwolnieniu została poinformowana telefonicznie. - Rozmowa była krótka, usłyszałam, że mój czas w "Pytaniu" dobiegł końca. Sama zadzwoniłam, bo chciałam wiedzieć, na czym stoję. Nie chciałam czekać na rozwój wydarzeń czy dowiedzieć się o podjętych decyzjach z mediów - opowiadała w rozmowie z "Wprost".

Zobacz też: To ona zastąpi Izabellę Krzan w "Kole fortuny" TVP. Jest potwierdzenie!

Iza Krzan szybko znalazła nową pracę, a teraz potwierdziły się plotki o jej współpracy z TVN

Piękna prezenterka nie była długo bezrobotna. Zaraz po zakończeniu współpracy z TVP, dostała propozycję od Krzysztofa Stanowskiego i przyjęła prowadzenie porannego pasma w Kanale Zero, ale w sieci regularnie pojawiały się doniesienia o tym, że Krzan negocjuje kontrakt z TVN. Okazuje się, że w plotkach było sporo prawdy. Jak poinformował serwis Wirtualne Media Iza Krzan została gospodynią wieczornego pasma w TVN Style. "Dobry wieczór" to talk show, w którym "w swobodniej atmosferze zostaną przedyskutowane najświeższe newsy i aktualne tematy poruszające opinię publiczną". Program będzie emitowany od poniedziałku do czwartku o godzinie 21.00. Premierę zaplanowano na 30 września.

QUIZ. Szybki test o teleturniejach. My podajemy tytuł, ty wskaż prowadzących Pytanie 1 z 13 "Familiada" Karol Strasburger Hubert Urbański Piotr Gąsowski Dalej