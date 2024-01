Katarzyna Niezgoda i Tomasz Kammel byli w związku przez 10 lat, a dziennikarze serwisów rozrywkowych chętnie o nich pisali. Już w czasie, gdy para była razem, pojawiły się plotki, jakoby Niezgoda miała być dla Kammela tylko "przykrywką" wobec jego "prawdziwej orientacji", którą miał rzekomo ukrywać. Takie doniesienia nasiliły się po ich rozstaniu. Aż w końcu prezenter TVP postanowił się do tego wszystkiego odnieść i uciąć wszelkie spekulacje. Wystąpił w programie "Przejdźmy na ty" i w rozmowie z Krzysztofem Stanowskim wyznał, że bolały go plotki na ten temat "w pierwszej dekadzie pracy". - Nie zajmuję się swoją orientacją publicznie, ale nic nie ukrywam. Wiem, że od lat, nie wiem dlaczego, ciągle trwają spekulacje na temat tego, czy ja jestem homoseksualistą, czy nie jestem. Ja mówię i powtórzę to jeszcze raz: nie jestem homoseksualistą. Natomiast gdybym nim był, to byłbym z tego dumny - stwierdził Kammel. Teraz, gdy zniknął z "Pytania na śniadanie", a jego przyszłość w TVP stoi pod znakiem zapytania, znów zaczęto mówić o jego związku z Katarzyną Niezgodą. Była partnerka prezentera zabrała nawet głos.

Wszyscy mówili, że Niezgoda jest przykrywką Kammela. Teraz on zniknął z TVP, a ona zabrała głos

Katarzyna Niezgoda i Paweł Markiewicz tworzą szczęśliwy związek. Tomasz Kammel, według nieoficjalnych informacji, też podobno jest w związku, ale nie ujawnia, z kim. Z kolei celebrytka nie ma z tym problemu i wystąpiła z ukochanym w "Dzień doby TVN". Aż tu nagle prowadzący zadał pytanie o Kammela. - Ty nie robisz nic, co określałoby cię mianem celebrytki, a mimo to wciąż wzbudzasz zainteresowanie dlatego, że byłaś w związku z Tomkiem Kammelem - stwierdził. Katarzyna Niezgoda postanowiła odpowiedzieć.

- To jest dla mnie dużym zaskoczeniem. Kiedyś się na to mocno denerwowałam, bo wkurzały mnie ciągłe publikacje, zdjęcia paparazzi. Ale teraz po latach zmieniłam zdanie i doceniłam to, jestem za to wdzięczna - przyznała Niezgoda, mając na myśli zainteresowanie mediów wokół niej.

W dalszej części rozmowy obecny partner Niezgody też powiedział o Kammelu, przyznając się, że zauważył niegdyś ukochaną na okładce jednego z magazynów i przykuła jego uwagę, lecz na zdjęciu była wtulona w Kammela. - Wtedy pomyślałem: "Jaka to jest wrażliwa dziewczyna...". Potem się spotkaliśmy po latach i zaiskrzyło - powiedział. Romantycznie?

