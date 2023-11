Ludzie mówili, że Kammel woli facetów! Niezgoda miała być dla niego "przykrywką". Prawda wyszła na jaw

Tomasz Kammel i Katarzyna Niezgoda poznali się w 2004 roku. Ich związek miał wzloty i upadki, był także szeroko komentowany w mediach, głównie za sprawą afer i plotek, które mu towarzyszyły. Ostatecznie para rozstała się po ponad dziesięciu latach, w 2015 roku, co dla wielu fanów było szokiem. Jedna z najgłośniejszych plotek mówiła, że Kammel umawiał się z Niezgodą, by przykryć swoją prawdziwą orientację seksualną. Prezenter TVP sam zresztą przyznał, że ludzie od lat mówią, że jest gejem. Jaka jest prawda? Kammel postanowił wreszcie zabrał głos i raz na zawsze uciąć wszelkie spekulacje. Starał się robić to wcześniej, ale mocno wybrzmiało to dopiero po jego udziale w programie Krzysztofa Stanowskiego w 2022 roku. Co dokładnie powiedział? Poznajcie szczegóły.

Gdy Kammel rozstał się z Niezgodą, ludzie mówili, że jest gejem. Prawda wyszła na jaw

We wrześniu 2022 Kammel pojawił się u Stanowskiego w programie "Przejdźmy na ty". Tam dziennikarz sportowy zapytał prezentera TVP o plotki dotyczące jego orientacji.To wtedy Tomasz Kammel postanowił zakończyć festiwal plotek.

"Nie zajmuję się swoją orientacją publicznie, ale nic nie ukrywam. Wiem, że od lat, nie wiem dlaczego, ciągle trwają spekulacje na temat tego, czy ja jestem homoseksualistą, czy nie jestem. Ja mówię i powtórzę to jeszcze raz: nie jestem homoseksualistą", powiedział Tomasz Kammel. "Natomiast gdybym nim był, to byłbym z tego dumny i wykorzystywałbym to na rzecz troski, bo nie chcę mówić walki, lepszego życia ludzi, którzy tak jak ja byliby w takiej sytuacji, czyli mieli taką orientację", dodał.

Stanowski dopytywał, czy Kammel miał problem z tym, że w przestrzeni publicznej krążą takie spekulacje. "Bolało mnie to w pierwszej dekadzie pracy, bo, niestety było ich kilka, a nie jeden, bo nie udawało mi się skutecznie zbudować tych związków, zawsze była przy mnie kobieta, każda dbała o mnie, kochała mnie i było nam dobrze, a jednocześnie musiała gdzieś się mierzyć z tymi opiniami zakulisowymi", przyznał Kammel.

Rozmowa prezentera TVP u Stanowskiego odbiła się dużym echem w mediach, choć całkowicie nie ucięła dywagacji na temat Kammela. Wydaje się jednak, że Tomasz nie przejmuje się plotkami i skupia na karierze w telewizji.

