Już jest dowód! Sandra Kubicka załatwiła to ekspresowo. Baron definitywnie wyrzucony!

No i załatwione

Choć Agnieszka Dygant na co dzień unika nadmiernego dzielenia się prywatnością w mediach społecznościowych, tym razem zrobiła wyjątek. Na swoim Instagramie pokazała, jak wygląda po intensywnym treningu. Ubrana w sportowy strój, bez makijażu i w luźnej fryzurze, zaprezentowała się w wersji "bez filtrów". Takie ujęcie zaskoczyło wielu, ale jednocześnie pokazało, że aktorka stawia na autentyczność i zdrowy styl życia.

Zobacz też: Agnieszka Dygant jakiej nie znacie! Prawdę na jej temat wyznała koleżanka po fachu

Agnieszka Dygant w staniku i legginsach. Co za sylwetka!

Na opublikowanej fotografii widać Agnieszkę Dygant w dopasowanych legginsach i sportowym staniku. Zdjęcie zostało wykonane w siłowni lub domowym zakątku do ćwiczeń. Aktorka promienieje, a jej smukła i wyrzeźbiona sylwetka to efekt regularnych treningów, o których sama wspominała w niejednym wywiadzie.

Agnieszka Dygant nie ukrywa, że aktywność fizyczna stanowi ważny element jej codzienności. W jednym z wcześniejszych rozmów z dziennikarzami przyznała, że najchętniej łączy różne formy ruchu - od biegania, przez pilates czy treningi siłowe. Taka różnorodność sprawia, że nie odczuwa monotonii i chętniej wraca na matę czy siłownię.

Zobacz też: Gwiazdy na imprezie biżuteryjnej marki. Nie tylko złoto błyszczało na ściance

Sportowy tryb życia aktorki to nie tylko sposób na utrzymanie formy fizycznej, ale również element dbania o zdrowie psychiczne. Jak wiadmo ruch wpływa pozytywnie na samopoczucie, daje energię, a także poprawia nastrój.

Naturalność, którą prezentuje w mediach społecznościowych Agnieszka, to również forma pokazania, że dbanie o siebie nie musi być związane z presją wyglądu. Zdjęcie z treningu, bez upiększeń i retuszu, to szczere przesłanie - bycie sobą to najlepsza forma autoprezentacji.

Zobacz też: Gwiazdy po 40 śmiało pozują w bikini. Tylko spójrzcie na ich smukłe sylwetki. Widać, ile mają lat? Czterdziestka to nowa dwudziestka!

Zobacz naszą galerię: Agnieszka Dygant zachwyca smukłą sylwetką. Zrzuciła ubrania i pokazała efekty treningów!

Sonda Czy uważasz, że Agnieszka Dygant to dobra aktorka? Tak Nie Nie mam zdania