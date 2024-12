Agnieszka Dygant na swoim koncie ma wiele interesujących ról. Gwiazda grała w "Niani", "Prawie Agaty", "Na dobre i na złe" czy "Listy do M.". Często obsadzana jest w komediowych rolach, które od razu wywołują sympatię u widza. Niedawno wyszło, jaka jest naprawdę.

W trakcie pracy zawodowej Agnieszka Dygant na swojej drodze poznała masę osób, wśród nich znalazła się Daria Widawska. Panie przyjaźnią się prywatnie i nie ukrywają tego, iż pałają do siebie sympatią. W jednym z najnowszych wywiadów Daria wyjawiła, jaka Agnieszka jest naprawdę.

Aktorka dodała również, że łączy ją z Agnieszką bardzo silna więź. Daria wyjawiła również, że ona i Dygant mają bardzo podobne poczucie humoru. Panie dogadują się bez słów.

My wiemy, co nas łączy, to są nasze najbardziej intymne rzeczy, ale z takich, które mogę powiedzieć i które nie naruszają naszej prywatności to na pewno poczucie humoru. My mamy to samo poczucie humoru - ja mam mocno abstrakcyjne i chyba z ręką na sercu mogę powiedzieć, że Agnieszka jest jedną z dwóch znanych mi osób, które sczytują moje poczucie humoru absolutnie w sekundę, kiedy pada jakiś żart - przyznała w tej samej rozmowie.