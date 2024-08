Viki Gabor totalnie odmieniona. Nastolatka pokazała zdjęcia. "Nowe włoski"

Viki Gabor na swoim instagramowym profilu pokazała nowe zdjęcia. Wygląda na nich zupełnie inaczej! Młoda gwiazda postawiła na jaśniejszy kolor włosów, które teraz są idealnie wyprostowane i wygładzone. Po lokach i ciemnym odcieniu nie ma śladu. "Nowe włoski" - napisała i rozwiała wątpliwości co do tego, co konkretnie zmieniło się w jej wizerunku. Emotki serduszek sugerują, że metamorfoza bardzo jej się spodobała.

Gabor udostępniła dwie fotki, do których pozowała ubrana w obcisły błękitny sweterek i jasny top. Stylizację uzupełniła błyszczącymi kolczykami i bransoletkami.

Viki Gabor odmieniona. Jak zareagowali fani?

Gabor jest bardzo popularna w sieci. Na Instagramie zebrała aż 764 tys. obserwujących. Część z nich natychmiast zareagowała na przemianę piosenkarki. "Mega są", "Mega ci pasują", "Ślicznie ci w tych włosach", "Ale piękna", "Nowe włosy = nowa era" - pisali wielbiciele 17-latki.

Jeszcze kilka dni wcześniej Gabor dzieliła się fotkami, na których wyglądała kompletnie inaczej - miała ciemne loki. Jedyne co się nie zmieniło, to makijaż. Gabor uwielbia podkreślać usta, co nie wszystkim się podoba. Za zbytnie przywiązanie do make-upu, mimo młodego wieku, Viki bywa mocno krytykowana. Jednak nie reaguje na przytyki i nosi się tak, jak lubi.

Viki Gabor już nie jest małym dzieckiem

Część fanów Gabor, szczególnie tych dorosłych, zapomina, że Viki nie jest już małą dziewczynką. Była nią, gdy zaczynała karierę, ale od tamtej chwili minęły lata.

W "The Voice Kids" Wiktoria pojawiła się w 2018 r., a więc aż 6 lat temu. Finał show, w którym zajęła drugie miejsce, odbył się w lutym 2019 r. Od tamtej pory kariera młodziutkiej wokalistki ruszyła z kopyta. Viki zaliczyła sukces na Eurowizji Junior i wydała trzy płyty.

Viki Gabor o polskiej szkole. Stanowczo skomentowała zniesienie prac domowych