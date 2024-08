Kinga Zawodnik pokazała brzuch po tym, jak zrzuciła 50 kg. "Obrzydliwe". Natychmiast zareagowała

Kinga Zawodnik na własnej skórze testowała i diety, i gadżety, które miały jej pomóc w zgubieniu zbędnych kilogramów. A wszystko przed kamerami w programach TVN-u "Dieta czy cud?", "Pierwszy raz Kingi", "Gadżet Show". Prezenterkę można było również oglądać w "Dzień dobry TVN". Zawodnik robiła, co mogła, aby schudnąć, ale wszystkie próby kończyły się porażką.

W końcu zdecydowała się na dość drastyczne, lecz skuteczne posunięcie. Poddała się operacji bariatrycznej. Zabieg łączył się z wyrzeczeniami i problemami, jednak Zawodnik dała radę - w końcu kilogramy zaczęły znikać. Ale nie hejterzy! Ci uaktywnili się na jej instagramowym profilu, gdy pokazała, jak wygląda jej ciało po przemianie. Musiała zareagować.

Kinga Zawodnik pokazała brzuch po tym, jak zrzuciła 50 kg. I się zaczęło!

Kinga Zawodnik na swoim instagramowym profilu zgromadziła już 130 tys. obserwujących. Swoim fanom pokazywała zmagania z odchudzaniem, później z operacją i z gubieniem kilogramów. Ci, którzy od dłuższego czasu są świadkami jej przemiany, bardzo kibicują sympatycznej prezenterce. Niestety nie wszyscy rozumieją, dlaczego Zawodnik publikuje zdjęcia pokazujące prawdziwe oblicze tego, co przeszła.

Na jej profilu są bowiem i fotki czy nagrania z czerwonego dywanu, z imprez czy spotkań, ale też ze szpitalnego łóżka, z plastrami i ranami. Ostatnio Kinga, która nie ukrywa tego, jak prezentuje się jej ciało po odchudzaniu, odsłoniła brzuch i szczerze przyznała, że nie jest idealny. "Nie wstydzę się swojego brzucha. Wygrałam ZDROWIE. Może dla kogoś nie wygląda idealnie, ma fałdy, BLIZNY pooperacyjne, rozstępy, ale jest MÓJ. Niczego nie żałuję i z radością patrzę w przyszłość" - napisała Zawodnik, dumnie prezentując swoje nowe ciało (zrzuciła 50 kg!) w brzoskwiniowym zestawie - krótkim topie i długiej spódnicy z rozcięciem.

Reakcje internautów były głównie wspierające i przychylne ("Brawo za odwagę", "Jesteś inspiracją. Dzięki, że jesteś i pomagasz", "To, co teraz czyni medycyna, to szok. Jeszcze chwilka, a to wszystko zniknie. Nie masz czego się wstydzić, wręcz odwrotnie, bo pokazałaś, że wszystko można zrobić! Jesteś przykładem"), ale nie wszystkie. "Takiego ciała nie pokazuje się", Ja sama jestem gruba, ale to, co Ty pokazujesz, jest co najmniej obrzydliwe!", "Ale po co? Po co to pokazywać, komu ma się zrobić lepiej? Sama schudłam 50 kg, ale tego nie zrozumiem", "Nie wstydzę??? O fuj, jak to wygląda, tu nie chodzi o wstyd" - pisały internautki.

Kinga Zawodnik odpowiedziała osobom, które ją krytykowały

Zawodnik nie kasowała nieprzychylnych komentarzy, ale odpowiadała na nie. Na uwagę o tym, że takiego ciała nie powinno się pokazywać, zareagowała słowami: "Tylko jakie? Ja nie zamierzam przerabiać zdjęć i przekłamywać rzeczywistości!". Na inny odpisała: "Nie zamierzam kasować tego komentarza. Niech wstydzi się ten, co pisze".

