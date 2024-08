Michał Szpak dba o szpony i mięśnie. Jak on ćwiczy z takimi pazurami!?

Michał Szpak jest wyrazistym wokalistą i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Już kiedy oglądaliśmy go w programie "X-Factor", szokował stylizacjami i bujnymi, spływającymi aż do pasa lokami, które od dawna są jego ozdobą. Od tego czasu minęło 13 lat, a styl Szpaka znacznie ewoluował, jednak nie w stronę, która wszystkim by się spodobała.

Oryginalny, często kontrowersyjny sposób ubierania się wokalisty ma wielu zwolenników i nie mniej przeciwników. Wystarczy spojrzeć na komentarze, których w sieci nie brakuje, by stwierdzić jedno - stylizacje Szpaka budzą skrajne emocje.

Zobacz także: Kinga Zawodnik mocno schudła. To naprawdę ta sama osoba? Zdradziła, co stało się z jej ciałem

Niektórzy zarzucają piosenkarzowi, że zamiast skupić się na muzyce, szokuje stylizacjami. Ale przecież nie zawsze i nie wszędzie pojawia się ubrany w lakierowane botki na wysokich obcasach, w spódnice albo topy z dekoltem do pasa.

Paparazzi przyłapali Michała Szpaka w drodze na siłownię

Ostatnio Michał Szpak wybrał się na siłownię w czarnym topie podkreślającym umięśnione ramiona i wiśniowych, dresowych spodniach. Bujne włosy, które są jego znakiem charakterystycznym, zebrał w kucyk i przykrył czapką z daszkiem.

Można by pomyśleć, że jak na siebie, to ubrał się bardzo skromnie. Jedna rzecz jednak odróżniała go stanowczo od innych ludzi na ulicy.

Zobacz także: Zenek Martyniuk o metamorfozie żony. Wyglądała jak Shakira? Skomentował

Michał Szpak zawsze się wyróżnia. Zerknijcie na paznokcie!

Chodzi o potężne szpony, które wieńczyły jego dłonie. Wokalista ledwo zdołał użyć domofonu, bo przez długie i spiczaste pazury nie było to proste. To jeszcze nic! Z tymi długimi paznokciami zdołał wykonywać ćwiczenia na siłowni pod czujnym okiem trenera. Najwyraźniej nie przeszkadzały mu szpony Szpaka!

Zobacz także: W takiej sukience Ewa Wachowicz wystąpiła na czerwonym dywanie. Podobną kupisz w sieciówce za grosze

Zobacz więcej zdjęć. Michał Szpak na siłowni w długich paznokciach. Jak on był w stanie wykonywać ćwiczenia?

Pilne wieści z The Voice of Poland! Szpak wraca na fotel. Znamy cały skład jury Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.